LFP ‍: 41 participants et une taupe, ils ont la rage

Par Corentin Facy

Le document de France 2, qui s’est procuré la vidéo de la réunion entre les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au plus fort de la crise des droits TV, met le feu au football français.

Dans la journée de mercredi, L’Equipe et France 2 se sont procurés un document qui n’aurait sans doute jamais dû arriver dans les mains des médias. Une réunion en visioconférence datant du mois de juillet au moment du choix de DAZN et beInSports pour la diffusion de la Ligue 1 entre 41 dirigeants du football français, dont les présidents de clubs mais aussi le président de la LFP, Vincent Labrune. Dans ce document, Nasser Al-Khelaïfi est en opposition totale avec Joseph Oughourlian ou encore John Textor et hausse le ton à plusieurs reprises. Mais au-delà du contenu de ce document, le fait même qu’il ait fuité pose un énorme souci aux dirigeants du football français, tous plus révoltés les uns que les autres selon Daniel Riolo, qui évoque à présent un climat d’une tension extrême dans les instances.

Une taupe met le feu au football français

Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : "Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ?"



🔴 #ComplementDenquete révèle des images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1pic.twitter.com/5ckfyDnbGy — Complément d'enquête (@Cdenquete) February 19, 2025

« Evidemment moi, quand il y a la vérité, je suis très content qu’elle sorte. Maintenant il faut quand même dire que le fait que tous ces éléments sortent montre que c’est au-delà du bordel à la Ligue. Parce que, pour que ça sorte, ça veut dire qu’il y a une taupe. Je vous tiens informés, il y a des présidents que j’ai eus qui sont FOUS de rage. Il y a des présidents qui sont enragés ce mercredi soir de voir qu’ils sont trahis, que ces documents sortent. Ça veut dire qu’ils ne croient plus en personne, que le lien de confiance est rompu. Ils se disent: 'mais est-ce qu’on se rend compte que sur la télé publique, une réunion privée en visio est sortie?' C’est forcément quelqu’un qui a participé à cette réunion qui a balancé. Ça en dit long sur l’ambiance. Nous depuis cet été, ce qu’on racontait c’était du off. Mais que quelqu’un arrive et prenne le document en disant ‘balancez’. C’est quand même incroyable » a lancé le journaliste de l’After Foot, pour qui la situation est plus grave que jamais en coulisses. Les prochaines réunions promettent d’être houleuses, avec désormais la crainte chez tous les dirigeants que les échanges à venir se retrouvent une nouvelle fois dans la presse.

Bon courage pour la chasse à la taupe dans une visio où plus de 40 personnes étaient connectées.