Les mots terribles d'Eric Roy avant de jouer l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Brest a subi une terrible désillusion mercredi soir face à Dunkerque. Le club breton a été éliminé à domicile 3-2 après avoir mené 2-0. Eric Roy l'avoue, ses hommes ont connu des jours meilleurs mentalement.

Depuis un an, le Stade Brestois a sans cesse repoussé ses limites. Les Bretons se sont qualifiés en Ligue des champions où ils ont gagné plusieurs matchs. En Ligue 1, ils ont pris l'habitude de gêner les grosses écuries du championnat. De quoi faire grandir le club et lui donner de nouvelles ambitions. Gagner la coupe de France en faisait naturellement partie d'autant que les formations de l'élite n'étaient plus si nombreuses en quart de finale. Néanmoins, les hommes d'Eric Roy sont tombés de haut mercredi. Le troisième de Ligue 2 Dunkerque est venu gagner à Francis-Le-Blé sur le score de 3-2.

Brest est en deuil avant d'aller à Lyon

Un revers d'autant plus rageant que Brest menait 2-0 à l'heure de jeu. Cette contre-performance est synonyme de claque pour un club déjà bien éprouvé une semaine avant. En effet, le Stade Brestois a quitté la Ligue des champions sur un terrible 7-0 subi au Parc des Princes et même un 10-0 sur les deux confrontations contre le PSG. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lyon dimanche, Eric Roy a eu des mots forts pour décrire l'ambiance au sein de son vestiaire actuellement.

🎙️ 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "Lyon, une équipe très forte offensivement !"



Avant le déplacement à Lyon, Éric Roy s'est exprimé devant les médias. Découvrez la conférence de presse en intégralité 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) February 28, 2025

« On est dans une période de deuil. Il faudra qu’on soit capable de réagir comme on avait fait à Strasbourg (0-0) après le score fleuve contre le PSG. On se remet aussi en cause, on a beaucoup échangé avec le staff pour savoir si on avait pu rater des choses. Je parle aussi aux joueurs. J’essaie de comprendre comment ça a pu se passer. Il faut que je lave la mienne (la tête) aussi. Aujourd’hui ça va mieux, mais c’est vrai que les deux dernières nuits ont été difficiles », a t-il lâché devant les journalistes. L'enjeu sera important dimanche. Neuvième de Ligue 1, Brest peut encore espérer une qualification européenne via le championnat. Autant dire que l'OL devra se méfier de la bête blessée bretonne...