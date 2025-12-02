Les décisions du jour de la DNCG

Monaco-PSG : La discussion des arbitres révélée (vidéo)

Si c'était toujours dans un sens, on pourrait en tirer la conclusion qu'ils sont corrompus. Mais, à moins de penser que Lens (ils ont été les plus avantagés) a lancé une grosse opération mafieuse, cette année, et que la fatwa contre l'OL continue (le plus défavorisé), je pense que la VAR n'ose surtout pas déjuger un arbitre côté sans être hyper blindés, et du coup ils font des erreurs régulièrement, comme ça a été le cas sur cette action. Je pardonne plus facilement l'erreur d'un arbitre principal, qui peut à vitesse réelle, avec la distance et une vision partielle, ne pas bien voir. Mais eux, avec les ralentis, les différents plans, 2 paires d'yeux, c'est grotesque et cela devrait être sanctionné.