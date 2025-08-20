Les clubs de Ligue 1 toucheront moins que Labrune et De Tavernost

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Même si le lancement de Ligue 1+ est une vraie réussite, cela n'empêchera pas les clubs de devoir se serrer la ceinture. L'occasion pour certains anciens dirigeants de taper sur le duo composé de Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost.

Avec 600.000 abonnés dès la première semaine de commercialisation, la chaîne de la LFP a réussi un score exceptionnel, même si Ligue 1+ vise le million d'abonnés en fin de saison. Sur le papier, tout cela a de quoi redonner le moral aux clubs de L1 qui savent que cette chaîne est la seule solution pour eux de toucher des droits TV à l'avenir. Mais, dans L'Equipe, on rappelle qu'en attendant que Ligue 1+ s'installe durablement et progresse, les 18 clubs de l'élite vont devoir se serrer encore plus la ceinture.

Car dans un document envoyé par la LFP aux dirigeants de Ligue 1, ces derniers ont appris qu'en fin de saison, ils devront se partager 80,5 millions d'euros, avec en plus une priorité aux clubs européens, qui auront 35,6ME de ce total. Au total, le PSG pourra ainsi empocher au grand maximum 4,6 millions d'euros s'il gagne tout, et le dernier de Ligue 1 aura lui droit à 1,4ME. De quoi faire hurler Christophe Bouchet, ancien président de l'Olympique de Marseille.

Les patrons de la LFP mieux payés que les clubs

A lire!

⚠️ Un club de Ligue 1 touchera moins que Labrune et De Tavernost (3,5 M€ chargés, hors frais)...

⚠️ Par ailleurs, pour retrouver les droits TV du passé @ligue1plus devrait séduire entre 4 et 5 millions d'abonnés... pic.twitter.com/FhEVBUuIaD — Christophe Bouchet (@ch_bouchet) August 20, 2025

Sur X (anciennement Twitter), Christophe Bouchet a mis ces chiffres en parallèle avec les rémunérations de Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel, et de Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média et qui a dirigé le lancement de Ligue 1+. « Un club de Ligue 1 touchera moins que Labrune et De Tavernost (3,5 M€ chargés, hors frais). Par ailleurs, pour retrouver les droits TV du passé, Ligue 1+ devrait séduire entre 4 et 5 millions d'abonnés... », fulmine l'ancien dirigeant marseillais. Reste cependant, que face à la décision de Canal+ de ne plus travailler avec la Ligue 1 et aux autres diffuseurs de ne plus verser autant d'argent, la LFP n'avait pas d'autre choix que de lancer Ligue 1+ et que d'ici à quelques saisons, tout le monde s'en réjouira peut-être. La question étant de savoir si baisser le salaire des deux dirigeants de la Ligue changera la donne...