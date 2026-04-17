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Lens-Toulouse : « Ça fait chier », la défaite ne passe pas

Ligue 117 avr. , 23:32
parCorentin Facy
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Toulouse était bien parti pour réaliser le gros coup de cette 30e journée de Ligue 1 en menant 0-2 à Lens, avant de finalement prendre un carton rouge et de pedre un match complètement fou à Bollaert (2-3).
De retour à la compétition après avoir été exempté de son match face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, le RC Lens a eu toutes les peines du monde à lancer la machine. L’équipe de Pierre Sage était menée au score de deux buts après seulement 15 minutes face à Toulouse ce vendredi à Bollaert. Il a finalement fallu un carton rouge distribué à l’encontre de Gboho pour que les Lensois reprennent le contrôle d’un match bien mal embarqué. Au bout du temps additionnel, les Sang et Or l’ont emporté, marquant trois buts en seconde mi-temps.

De gros regrets pour les Toulousains

Un scénario très cruel pour Guillaume Restes, conscient que son équipe est passée tout proche d’une très grosse performance dans le Nord. D’autant qu’avant le carton rouge, les Toulousains étaient nettement dominateurs face à une équipe lensoise très remaniée par Pierre Sage, puisque Florian Thauvin ou encore Odsonne Edouard n’étaient pas titulaires.
« Aujourd’hui ça fait très mal. Quand tu mets deux buts en première mi-temps, que tu restes costaud quasiment tout le match et qu’à la fin tu perds ce match face à Lens… ça fait un peu chier, voilà. C’est comme ça… On a montré de belles choses défensivement. Malheureusement à la fin on a craqué. Le carton rouge nous met dedans. On a essayé de jouer comme on pouvait. On a beaucoup défendu, on n’a pas pu garder ce score jusqu’à la fin donc c’est très très frustrant » a lancé le gardien du Toulouse FC au micro de Ligue1+ après la rencontre.
Une analyse pleine de lucidité… et de frustration pour le portier des Violets, qui espère que son équipe sera capable de reproduire une performance solide ce mardi à Bollaert en demi-finale de Coupe de France. Mais avec l’ambition cette fois de l’emporter pour vivre une finale au Stade de France contre Strasbourg ou Nice.

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Ok je t’explique pour les chiffres pourquoi la France (et l’Europe ) se détourne du foot : pour faire simple on a en tout 502 joueurs pro en L1 . Environs 320 joueurs européens ou bi nationaux avec au moins une nationalité européenne. La L1 c’est 60% d’africain ou maghrébin peut importe leur nationalité . Et seulement 30-50 français avec parents et grand parents non issu de l’immigration . Ce sont les chiffres , c’est indéniable. Les clubs recrutent dans les cités. Donc maximum 10% des joueurs de L1 représente le peuple français . Le foot est devenu communautaire, il représente essentiellement une partie de la France , celle qui est le moins attachée à ce pays . voilà ce qui dérange. Le rugby ou le tennis est beaucoup plus représentatif en comparaison . Et bizarrement ce sont les sports qui attirent l’audimat. Tu as le droit de ne pas vouloir l’entendre , mais je te met au défi de me dire que j’ai tord. Et encore une fois c’est un constat , pas du racisme (j’en peux plus de cet argument quand on a rien à dire et qu’on se voile la face )

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Le débile de service qui crache son venin alors qu'il ne connait rien au foot. ^^

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Un prêt à l’OL 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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