Lens-Toulouse : « Ça fait chier », la défaite ne passe pas

Toulouse était bien parti pour réaliser le gros coup de cette 30e journée de Ligue 1 en menant 0-2 à Lens, avant de finalement prendre un carton rouge et de pedre un match complètement fou à Bollaert (2-3).

De retour à la compétition après avoir été exempté de son match face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, le RC Lens a eu toutes les peines du monde à lancer la machine. L’équipe de Pierre Sage était menée au score de deux buts après seulement 15 minutes face à Toulouse ce vendredi à Bollaert. Il a finalement fallu un carton rouge distribué à l’encontre de Gboho pour que les Lensois reprennent le contrôle d’un match bien mal embarqué. Au bout du temps additionnel, les Sang et Or l’ont emporté , marquant trois buts en seconde mi-temps.

De gros regrets pour les Toulousains

Un scénario très cruel pour Guillaume Restes, conscient que son équipe est passée tout proche d’une très grosse performance dans le Nord. D’autant qu’avant le carton rouge, les Toulousains étaient nettement dominateurs face à une équipe lensoise très remaniée par Pierre Sage, puisque Florian Thauvin ou encore Odsonne Edouard n’étaient pas titulaires.

« Aujourd’hui ça fait très mal. Quand tu mets deux buts en première mi-temps, que tu restes costaud quasiment tout le match et qu’à la fin tu perds ce match face à Lens… ça fait un peu chier, voilà. C’est comme ça… On a montré de belles choses défensivement. Malheureusement à la fin on a craqué. Le carton rouge nous met dedans. On a essayé de jouer comme on pouvait. On a beaucoup défendu, on n’a pas pu garder ce score jusqu’à la fin donc c’est très très frustrant » a lancé le gardien du Toulouse FC au micro de Ligue1+ après la rencontre.

Une analyse pleine de lucidité… et de frustration pour le portier des Violets, qui espère que son équipe sera capable de reproduire une performance solide ce mardi à Bollaert en demi-finale de Coupe de France. Mais avec l’ambition cette fois de l’emporter pour vivre une finale au Stade de France contre Strasbourg ou Nice.