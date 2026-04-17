L1 : Lens renverse Toulouse dans un match fou

30e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Abdulhamid (61e), Thomasson (67e), Ganiou (90e+1) pour Lens ; Casseres (6e), Koumbassa (13e) pour Toulouse

Exclusion : Gboho (17e) pour Toulouse

Privé de match la semaine dernière, Lens devait relancer la machine contre Toulouse. Cependant, l'entame ressemblait à un cauchemar pour les Sang et Or. Risser relâchait le ballon dans son propre but sur une frappe lointaine de Casseres. Quelques instants plus tard, Koumbassa trompait le gardien lensois sur un corner. Coupable d'une violente semelle sur Thomasson, Yann Gboho était exclu après intervention du VAR et laissait le TFC à 10. Cela redonnait beaucoup d'espoir à Lens.

Globalement dominateur, le club artésien était privé d'un but pour une poussée peu évidente de Sotoca (29e). Cela n'avait pas de quoi stopper les hommes de Pierre Sage, lesquels faisaient le siège du but toulousain en seconde période. Après plusieurs approximations, les efforts lensois étaient récompensés avec une tête gagnante d'Abdulhamid. Thomasson marquait lui en renard après un arrêt de Restes sur une frappe de Sarr. Lens avait le dernier mot dans les arrêts de jeu avec une tête victorieuse de Ganiou. Avec ce succès, Lens reste sur les talons du PSG avec un point de retard.