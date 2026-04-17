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L1 : Lens renverse Toulouse dans un match fou

Ligue 117 avr. , 22:43
parMehdi Lunay
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30e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Lens-Toulouse 3-2
Buts : Abdulhamid (61e), Thomasson (67e), Ganiou (90e+1) pour Lens ; Casseres (6e), Koumbassa (13e) pour Toulouse
Exclusion : Gboho (17e) pour Toulouse
Privé de match la semaine dernière, Lens devait relancer la machine contre Toulouse. Cependant, l'entame ressemblait à un cauchemar pour les Sang et Or. Risser relâchait le ballon dans son propre but sur une frappe lointaine de Casseres. Quelques instants plus tard, Koumbassa trompait le gardien lensois sur un corner. Coupable d'une violente semelle sur Thomasson, Yann Gboho était exclu après intervention du VAR et laissait le TFC à 10. Cela redonnait beaucoup d'espoir à Lens.
Globalement dominateur, le club artésien était privé d'un but pour une poussée peu évidente de Sotoca (29e). Cela n'avait pas de quoi stopper les hommes de Pierre Sage, lesquels faisaient le siège du but toulousain en seconde période. Après plusieurs approximations, les efforts lensois étaient récompensés avec une tête gagnante d'Abdulhamid. Thomasson marquait lui en renard après un arrêt de Restes sur une frappe de Sarr. Lens avait le dernier mot dans les arrêts de jeu avec une tête victorieuse de Ganiou. Avec ce succès, Lens reste sur les talons du PSG avec un point de retard.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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