Lens sort vainqueur d’un derby gâché

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat le Lille OSC 1-0

But pour Lens : Frankowski (74e)

Malgré la victoire dans le derby face à Lille (1-0) ce samedi, la fête est en partie gâchée pour Lens, dont une partie du public a pénétré sur la pelouse à la mi-temps pour en découdre avec les supporters lillois. C’est malheureusement ce que l’on retiendra de la première partie de la rencontre, décevante et pauvre en occasions si l’on excepte la volée de Yilmaz contrée par Gradit. On attendait un autre spectacle après la pause. Seulement voilà, l’incident évoqué a retardé la reprise d’une bonne demi-heure, rappelant ainsi les scènes du match entre Nice et l’Olympique de Marseille.

Leca héroïque et décisif !

Mais revenons au jeu, de meilleure qualité en deuxième période, surtout du côté du LOSC. Dominés avant la mi-temps, les Dogues montraient un meilleur visage et frôlaient l’ouverture du score sur la tête de Yilmaz, puis sur la double occasion d’Ikoné et de son coéquipier turc, neutralisés par un Leca héroïque sur cette action ! Mais surtout décisif puisque le Polonais Frankowski (1-0, 74e) profitait d’un contre favorable pour inscrire le seul but de la partie. De quoi confirmer le bon de début de saison des Sang et Or, et les difficultés du champion en titre.