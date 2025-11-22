Ganiou

Lens s’arrache et suit le rythme de l’OM

Ligue 122 nov. , 18:59
parEric Bethsy
1
13e journée de Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis
Le Racing Club de Lens bat le Racing Club de Strasbourg Alsace 1-0
But pour Lens : Ganiou (69e)
Exclusions : Barco (77e) pour Strasbourg, Guilavogui (90e+5) pour Lens
Dans cette affiche du haut de tableau, c’est Lens qui est sorti vainqueur face à Strasbourg (1-0) ce samedi. Les Sang et Or sont venus à bout d’une équipe alsacienne accrocheuse. Du moins en deuxième période. Car avant la pause, les hommes de Pierre Sage étaient assez nettement dominateurs. A peine 20 secondes de jeu et Thauvin se retrouvait seul devant le gardien Penders, sans parvenir à cadrer ! La partie s’équilibrait au cœur de ce premier acte mais les occasions étaient toujours lensoises, encore par l’intermédiaire de Thauvin qui se heurtait à un excellent Penders, également décisif devant Edouard !

Thauvin devancé par un coéquipier

Lens laissait passer sa, ou plutôt ses chances et Strasbourg se réveillait au retour des vestiaires. Il faut néanmoins reconnaître que les coéquipiers d’Emegha n’étaient pas vraiment dangereux. Tandis que le RCL, sur un coup de pied arrêté, trouvait enfin la faille grâce au défenseur Ganiou (1-0, 69e) qui devançait son coéquipier Thauvin sur cette action. Les visiteurs ne s’en remettront pas, et surtout pas après l’exclusion directe de Barco (77e) pour une intervention dangereuse. Malgré le vilain geste de son attaquant Guilavogui exclu dans le temps additionnel, Lens s’impose, revient à hauteur de l’OM leader et relègue Strasbourg à 6 points.

Ligue 1

22 novembre 2025 à 17:00
Lens
Ganiou69'
1
0
Match terminé
Strasbourg
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
90
F. Sotoca
LensLens
Carton rouge
90
M. Guilavogui
LensLens
Carton jaune
90
E. Esseh Emegha
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Derniers commentaires

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

