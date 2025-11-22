Lens s’arrache et suit le rythme de l’OM

13e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat le Racing Club de Strasbourg Alsace 1-0

But pour Lens : Ganiou (69e)

Exclusions : Barco (77e) pour Strasbourg, Guilavogui (90e+5) pour Lens

Dans cette affiche du haut de tableau, c’est Lens qui est sorti vainqueur face à Strasbourg (1-0) ce samedi. Les Sang et Or sont venus à bout d’une équipe alsacienne accrocheuse. Du moins en deuxième période. Car avant la pause, les hommes de Pierre Sage étaient assez nettement dominateurs. A peine 20 secondes de jeu et Thauvin se retrouvait seul devant le gardien Penders, sans parvenir à cadrer ! La partie s’équilibrait au cœur de ce premier acte mais les occasions étaient toujours lensoises, encore par l’intermédiaire de Thauvin qui se heurtait à un excellent Penders, également décisif devant Edouard !

Thauvin devancé par un coéquipier

Lens laissait passer sa, ou plutôt ses chances et Strasbourg se réveillait au retour des vestiaires. Il faut néanmoins reconnaître que les coéquipiers d’Emegha n’étaient pas vraiment dangereux. Tandis que le RCL, sur un coup de pied arrêté, trouvait enfin la faille grâce au défenseur Ganiou (1-0, 69e) qui devançait son coéquipier Thauvin sur cette action. Les visiteurs ne s’en remettront pas, et surtout pas après l’exclusion directe de Barco (77e) pour une intervention dangereuse. Malgré le vilain geste de son attaquant Guilavogui exclu dans le temps additionnel, Lens s’impose, revient à hauteur de l’OM leader et relègue Strasbourg à 6 points.