Lens accroché, Lorient coule Ajaccio

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

6e journée de Ligue 1

Ajaccio - FC Lorient : 0-1

Brest - Strasbourg : 1-1

Clermont - Toulouse : 2-0

Reims - Lens : 1-1

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le sixième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Et Ajaccio n'y arrive décidément pas en ce début de saison. Les Corses, lanterne rouge, ont subi leur cinquième revers en six matchs contre Lorient. Les Merlus sont eux d'étonnants 6èmes du championnat. A noter aussi le match nul entre Brest et Strasbourg, respectivement 17 et 18ème de Ligue 1 et qui s'enfoncent un peu plus dans la crise.

Dans les autres rencontres, Clermont a surpris Toulouse (2-0) grâce notamment à un but de Maxime Gonalons. Enfin, le RC Lens s'est fait accrocher sur la pelouse de Reims (1-1) et voit l'OM et le PSG s'échapper en tête du classement. Encore buteur, Folarin Balogun impressionne en ce début de saison, lui qui a inscrit son cinquième but en six rencontres disputées avec les Champenois. Idem pour le buteur lensois, Loïs Openda (4 buts en Ligue 1), également décisif ce dimanche.