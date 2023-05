Le Trophée des Champions annulé, quel fiasco !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Gros hic à venir pour cet été, puisque le Trophée des Champions prévu à Bangkok ne devrait pas avoir lieu. Un énorme manque à gagner pour la Ligue.

Prévu au mois d’aout prochain en Thaïlande, le Trophée des Champions va être annulé affirme L’équipe. L’organisateur de la compétition a émis le souhait de se désengager, et négocie actuellement sa porte de sortie auprès de la LFP. Un véritable choc pour le football français, qui se préparait à voir Toulouse affronter probablement le PSG, dans le traditionnel match d’ouverture de la saison entre le vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Mais le groupe Fresh Air Festival, qui avait garanti une somme de 4 millions d’euros à la Ligue pour s’occuper de cette rencontre, ne veut plus s’occuper de cette rencontre, sans donner d’explication claire à la Ligue.

Le match devait se dérouler à Bangkok le 5 août prochain, et trouver une autre date pour cet été semble impossible. Résultat, le match devrait être reporté et se jouer pendant la trêve hivernale, dans un pays qu’il faudra désormais trouver. L’idée de faire jouer ce match en France à une semaine de l’ouverture du championnat, ce qui se faisait par le passé, n’est visiblement pas du tout prise en compte. La Ligue et donc le football français vont devoir oublier les 4 millions d’euros promis par l’organisateur, même si des négociations forcément difficiles ont lieu pour évaluer un éventuel dédommagement. C’était la quatrième fois que le Trophée des Champions devait avoir lieu en Asie, après trois démonstrations en Chine par le passé.