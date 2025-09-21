Le rugby foudroyé, Toulon est aussi sous les eaux

Et si Lundi l' orage et le mauvais temps continuent sur marseille on fait quoi on reporte encore
si ça glisse, c'est pas rouge
Attention a la glissade de Balerdi.
Bien content de pas vivre dans cette ville, la mienne c'est vraiment penard a coté. Jamais vu de l'eau dans les rues.
Y’a plus personne sur ce site ! Les responsables feraient mieux de revenir a l’ancienne version ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Le coup d'envoi est repoussé à 21h20, annonce Canal +. Le match pourrait même être reporté, selon Sacha Valleau au bord du terrain à Mayol. Les éclairs pètent violemment au-dessus de Toulon actuellement.
𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 🚨 En raison des conditions climatiques actuelles sur le stade mayol, le match Toulon/La Rochelle est reporté à une date ultérieure. L’évacuation du stade doit se faire calmement et uniquement quand une accalmie apparaît. Soyez prudents pour rentrer à votre
C’est une HONTE que la préfecture du Var maintienne le match contre La Rochelle alors qu’il y a une inondation dans le stade. Vous mettez la sécurité des supporters en DANGER. @PrefectureVar @TPM #toulon #larochelle
La farce a pris fin. Le match entre le RC Toulon et le Stade Rochelais est bien reporté à cause des violents orages et averses qui touchent Toulon ce soir. Félicitations aux autorités pour avoir mis en danger la vie des supporters présents en tribunes et celles des joueurs.