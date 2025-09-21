Rugby Top 14

Le rugby foudroyé, Toulon est aussi sous les eaux

Ligue 121 sept. , 21:40
parAlexis Rose
Alors que le Classique entre l’OM et le PSG, qui devait se jouer ce dimanche soir au Vélodrome, a été sagement reporté à cause des conditions météorologiques extrêmes qui touchent actuellement le Sud de la France, le Top 14 avait trouvé bon de maintenir le match entre Toulon et le Stade Rochelais à Mayol. Dans la journée, les fans de rugby ont même fanfaronné en disant que leur sport pouvait se jouer dans toutes les conditions, contrairement au foot. Sauf que dimanche soir, la météo a rattrapé tout le monde à Toulon !
Alors qu’un violent orage frappe toute la Côte d’Azur depuis 19 heures, avec une énorme pluie et beaucoup de vent, une marre s’est formée sur la pelouse de Mayol. Par conséquent, le terrain est impraticable et le coup d’envoi a d’abord été retardé par l’arbitre Jérémy Rozier, prétextant que « les conditions de sécurité ne sont pas réunies ». Avant d’être officiellement reporté, avec l’accord de la préfecture du Var. Comme l’explique le règlement de la LNR, « si le terrain est inondé et ne permet pas de dégager les lignes, le match sera non joué et reporté à une date et un lieu fixés ». Alors que la foudre est tombée sur le stade, avec des supporters dans les tribunes, les entraîneurs Ronan O'Gara et Pierre Mignoni ne voulaient de toute façon prendre aucun risque. L’affiche du dimanche soir entre Toulon et La Rochelle a donc logiquement été reporté, comme le Classique de la L1, mais en mettant en danger tous les spectateurs et les acteurs de ce match…

Lire aussi

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du reportOM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report
Articles Recommandés
Emegha Strasbourg
RCSA

RCSA : Emegha fait taire les ultras, Strasbourg reste en crise

Torres Barca
Liga

Liga : Le Barça déroule et suit le Real

Inter Dimarco
Serie A

Serie A : L’Inter Milan sort la tête de l’eau

une sale guerre hakimi dembele eclate au psg iconsport 261406 0279 394895
PSG

Ballon d'Or : Le Maroc complote contre Dembélé

Fil Info

23:00
RCSA : Emegha fait taire les ultras, Strasbourg reste en crise
22:55
Liga : Le Barça déroule et suit le Real
22:43
Serie A : L’Inter Milan sort la tête de l’eau
22:30
Ballon d'Or : Le Maroc complote contre Dembélé
22:00
OM : Il lâche une qualité et un gros défaut de De Zerbi
21:20
Ballon d’Or ou OM-PSG, qu’allez-vous regarder lundi soir ?
21:00
« Mbappé a pris le boulard » : Julien Cazarre balance
20:40
OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon
20:20
OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Derniers commentaires

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Et si Lundi l' orage et le mauvais temps continuent sur marseille on fait quoi on reporte encore

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

si ça glisse, c'est pas rouge

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Attention a la glissade de Balerdi.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Bien content de pas vivre dans cette ville, la mienne c'est vraiment penard a coté. Jamais vu de l'eau dans les rues.

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

Y’a plus personne sur ce site ! Les responsables feraient mieux de revenir a l’ancienne version ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading