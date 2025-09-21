Le rugby foudroyé, Toulon est aussi sous les eaux

Alors que le Classique entre l’OM et le PSG, qui devait se jouer ce dimanche soir au Vélodrome, a été sagement reporté à cause des conditions météorologiques extrêmes qui touchent actuellement le Sud de la France, le Top 14 avait trouvé bon de maintenir le match entre Toulon et le Stade Rochelais à Mayol. Dans la journée, les fans de rugby ont même fanfaronné en disant que leur sport pouvait se jouer dans toutes les conditions, contrairement au foot. Sauf que dimanche soir, la météo a rattrapé tout le monde à Toulon !

Alors qu’un violent orage frappe toute la Côte d’Azur depuis 19 heures, avec une énorme pluie et beaucoup de vent, une marre s’est formée sur la pelouse de Mayol. Par conséquent, le terrain est impraticable et le coup d’envoi a d’abord été retardé par l’arbitre Jérémy Rozier, prétextant que « les conditions de sécurité ne sont pas réunies ». Avant d’être officiellement reporté, avec l’accord de la préfecture du Var. Comme l’explique le règlement de la LNR, « si le terrain est inondé et ne permet pas de dégager les lignes, le match sera non joué et reporté à une date et un lieu fixés ». Alors que la foudre est tombée sur le stade, avec des supporters dans les tribunes, les entraîneurs Ronan O'Gara et Pierre Mignoni ne voulaient de toute façon prendre aucun risque. L’affiche du dimanche soir entre Toulon et La Rochelle a donc logiquement été reporté, comme le Classique de la L1, mais en mettant en danger tous les spectateurs et les acteurs de ce match…