Le roi David met l'OM KO

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lille bat Marseille 1-0

But pour Lille : David (28e et 95e)

Expulsion : Under (77e) à l’OM

L'OM ne parvient plus à retrouver le chemin de la victoire, et a subi la loi du champion de France en titre, Lille (1-0).

Moins fringuant en championnat comme en Coupe d’Europe, l’OM marque le pas et son match de dimanche à Lille l’a confirmé. Malgré un changement tactique opéré par Jorge Sampaoli, les Marseillais n’ont jamais vraiment été dans le match face à une équipe du LOSC offensive mais terriblement inefficace. Le but de Jonathan David, après un coup de billard dans la surface, permettait aux Nordistes de passer devant. Malgré l’entrée de Milik, les Olympiens ne redressaient pas la barre, bien au contraire. Les Lillois touchaient les montants par deux fois, et les bourdes défensives restaient impunies en raison de la maladresse du LOSC. Under étant exclu pour deux avertissements, l’égalisation devenait hors de portée pour des Marseillais qui restent sur quatre matchs sans victoire. Surtout qu'à la dernière seconde, Pau Lopez finissait par craquer, sur une reprise de David après un centre de Weah.

Au classement, la conséquence est directe puisque Lille rejoint l’OM à la 5e place, dans un tir groupé où se trouvent également Lorient et Monaco.