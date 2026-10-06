Le remplaçant de Neuer joue en Ligue 1, c'est surprenant

Manuel Neuer sera en fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison en cours. L'Allemand pourrait donc partir, ce qui forcerait les Bavarois à lui trouver un remplaçant.

Le Bayern Munich s'apprête à tourner une énorme page dans quelques mois. À 40 ans, Manuel Neuer se retrouve en fin de contrat et il y a, à l'heure actuelle, peu de chances de le voir poursuivre l'aventure. Les champions d'Allemagne prospectent donc un peu partout pour lui trouver le meilleur remplaçant possible. Une longue liste a déjà été établie par la direction du Bayern Munich. On y retrouve notamment les profils de gardiens évoluant en Ligue 1 et qui connaissent bien le championnat allemand.

Le Bayern cherche de l'expérience

D'après les informations recueillies par Sky Sport, le Bayern Munich cherche en priorité un gardien expérimenté. Il ne s'agira en effet pas de faire trop d'ombre au jeune Jonas Urbig, promis à un très bel avenir. Dans la liste du Bayern Munich, on retrouve notamment Bernd Leno (Fulham), Finn Dahmen (Augsbourg), Koen Casteels (Al-Qadsiah), Frederik Rönnow (Union Berlin), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atlético Madrid), Rui Silva (Sporting), mais surtout Kevin Trapp (Paris FC) et Lukas Hradecky (Monaco).

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Deux portiers qui évoluent en Ligue 1 et qui connaissent parfaitement les exigences du haut niveau et de la Bundesliga . Les Bavarois pourraient donc se renforcer à moindre coût, tout en récupérant un gardien expérimenté. Ce serait en tout cas une belle porte de sortie pour Trapp ou Hradecky, âgés de 36 ans tous les deux.

À noter que Manuel Neuer se rapproche, lui, de la retraite. Il pourrait néanmoins rester à Munich si un rôle lui était proposé au sein du club. De quoi lui permettre de garder un œil sur l'évolution des gardiens de but du Bayern Munich. Avant de raccrocher les crampons, le champion du monde allemand souhaitera tenter de décrocher une dernière Ligue des champions.