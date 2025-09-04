Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

BeIN Sports attaque LFP Media en justice pour protester contre les restrictions imposées sur la diffusion de son match de Ligue 1. La chaine franco-qatarienne réclame 29 millions d'euros. Une attitude qui ulcère Daniel Riolo, lequel vise directement Nasser Al-Khelaifi.

Nommé à la tête de LFP Media en début d'été, Nicolas de Tavernost devait permettre d'apaiser les relations avec les différentes chaines françaises. C'est tout le contraire qui se passe pour le moment puisqu'aucun accord n'a été trouvé avec Canal+ pour la distribution de Ligue1+. Les deux camps s'attaquent régulièrement par médias interposés. Cela ne va guère mieux avec beIN Sports, diffuseur d'un match de Ligue 1 le samedi à 17h. Bénéficiant du choix 1 ou 2 par journée, la chaine franco-qatarienne ne peut pas choisir les matchs de son choix : elle n'a pas le droit de prendre un même club plus de 8 fois dans la saison et de prendre la même équipe deux journées de suite.

Daniel Riolo s'en prend à Nasser Al-Khelaifi

Un contrat que BeIN conteste désormais en justice, réclamant 29 millions d'euros à LFP Media. De son côté, la Ligue réclame le versement total des droits TV par la chaîne apparue en 2012 en France. En août dernier, elle n'a pas réglé 4 millions d'euros sur les 18 qu'elle devait. Un bras de fer qui n'arrange aucun acteur et surtout pas les clubs français. Si LFP Media devait dédommager beIN à hauteur de 29 millions d'euros, cela risque d'engendrer une perte irrémédiable pour la saison à venir. Cette situation agace Daniel Riolo qui s'en est pris... à Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG n'a aucun rôle officiel dans beIN Sports France mais il reste la figure dirigeante de beIN Media Group à l'international.

Donc le Qatar demande 29M€ à la LFP ? Donc le Qatar veut couler encore plus le foot français. Mais NAK soutient à 100% Labrune. Mais on se rend compte de ce qu’il se passe ? On va encore nous dire qu’on est en fixette sur NAK ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 3, 2025

« Donc le Qatar demande 29M€ à la LFP ? Donc le Qatar veut couler encore plus le foot français. Mais NAK (Nasser Al-Khelaifi) soutient à 100% Labrune. Mais on se rend compte de ce qu’il se passe ? On va encore nous dire qu’on est en fixette sur NAK ? », a écrit sur X le polémiste de RMC. La double casquette de Nasser Al-Khelaifi, au PSG et chez beIN Sports, commence à l'irriter profondément. Elle met surtout sous pression les formations de Ligue 1 et de Ligue 2, victimes d'une situation de plus en plus dramatique sur le plan financier.