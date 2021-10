Le PSG préféré à l’OM, la France et les jeunes ont choisi !

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

Avant le 101e Classique de l’histoire entre l’OM et le PSG au Stade Vélodrome ce dimanche soir (20h45), un sondage montre que le club de la capitale gagne la bataille de la popularité.

L’Olympique de Marseille croit clairement en ses chances avant de recevoir le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. L’équipe de Jorge Sampaoli, sur le podium avant les matchs de ce week-end, affiche un beau visage depuis le début de la saison. Elle a tenu tête jeudi dernier à la Lazio par exemple. Pourtant, le bilan de l’OM face au PSG version QSI n’incite pas à l’optimisme. Le club de la cité phocéenne n’a plus gagné à domicile contre son rival depuis le 27 novembre 2011 ! L’OM d’André Villas-Boas avait quand même réussi à rompre la terrible série de défaites ou de matchs nuls tout terrains confondus contre le PSG avec une victoire en septembre 2020 au Parc des Princes. Le club de la capitale a désormais, en plus, un effectif de rêve avec notamment l’arrivée de Lionel Messi. Le contexte fait que le PSG est devenu plus aimé par les Français, les fans de football et notamment les jeunes, que l’OM.

52% des Français préfèrent le PSG, contre 41% pour l’OM

Avant le Classique, Odoxa a réalisé un sondage pour RTL avec un « échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus ». L’objectif étant de connaître le ressenti général du pays sur deux des plus grands clubs français avant le choc de ce dimanche soir. 52% des Français préfèrent désormais le PSG contre 41% pour l’OM. En ce qui concerne les amateurs de football, l’écart est même plus important avec 58% pour le PSG contre 40% pour l’OM. Les jeunes soutiennent particulièrement Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et leurs compères. 66% des 18-24 ans affichent une préférence pour le PSG. Le chiffre baisse plus l’âge s’élève, jusqu’à atteindre 41% chez les 65 ans ou plus. La France a voté le PSG.