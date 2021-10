OM : 4.500 euros une place au Vélodrome, merci le PSG !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain va aussi faire le bonheur de quelques opportunistes, lesquels revendent des places à des prix records.

Les dirigeants de l’OM l’ont annoncé cette semaine le Clasico français se jouera dans un stade comble ce dimanche soir au Vélodrome, toutes les places ayant été vendues. Le match entre Marseille et Paris fait habituellement recette, mais avec la venue de Lionel Messi dans l’effectif du PSG, et le sentiment que cette fois les joueurs de Jorge Sampaoli peuvent faire un bon résultat, la demande a été colossale. Pas au point cependant d’être certain de battre le record du stade marseillais, qui date de la réception de Lyon il y a deux ans, car pour OM-PSG, et comme le précise La Provence, les sièges avec une visibilité réduite n’ont pas été mis en vente. Et forcément, du côté de Marseille, on n’échappe pas à un phénomène déjà vu lors d’autres déplacements du club de la capitale, mais également au Parc des Princes, à savoir la revente de tickets à prix d’or. Et même si le club phocéen a déjà fait valser le tarif des billets pour cette rencontre au sommet avec par exemple des places qui sont passées de 100 euros à 180 euros, le marché noir a fait tout exploser.

Les abonnements loués à prix d'or pour OM-PSG

En dehors de la classique revente via les sites bien connus pour cela, certains abonnés ont profité du système mis en place par l’Olympique de Marseille pour se gaver sur le compte de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Car les abonnés, qui ont une place à l’année au Vélodrome, ont eu le droit d’acheter des places supplémentaires et forcément certains ne se sont pas privés de faire de belles affaires. Dans le quotidien régional, on cité ainsi une société qui a récupéré 26 places via les abonnements pris à l’année et ces places sont passées de 299 euros à 700 euros. Mieux encore, une place en loge a été revendue à 4.500 euros pour le choc OM-PSG. « Un montant record », explique le journaliste de La Provence. Et sans aller si haut, des abonnées dans les Virages du Vélodrome, où sont installés les supporters les plus chauds de l’Olympique de Marseille, ont accepté de céder leur sésame juste à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain. « Mes amis m’ont dit que j’étais fou, mais pour un match, je me suis remboursé l’abonnement de la saison », témoigne un fan de l’OM, qui a donc loué son abonnement pour 160 euros.