Le PSG n’aide pas assez l’OL

En grande difficulté financière, l'OL peut compter sur le PSG qui a décidé de payer en cash le transfert de Bradley Barcola datant de 2023.

Relégué en Ligue 2 par la DNCG pour des manquements financiers, l’Olympique Lyonnais va contester cette décision. Sur la forme, le club rhodanien est monté sur ses grands chevaux en avouant son « incompréhension » face à cette décision qui sanctionne des trous financiers, une absence de trésorerie et de fonds propres. Lyon a désormais quelques jours pour faire appel et présenter rapidement un dossier convaincant afin d’éviter le pire : un retour en Ligue 2 pour la première fois dans ce siècle.

Reims voit le PSG se démener pour sauver l'OL

Pour cela, toutes les ficelles permettant de récupérer de l’argent seront utilisées. Il est évoqué l’arrivée de 40 millions d’euros liées à la vente des parts d’Eagle dans Crystal Palace, ce qui n’était pas le cas lors du passage en première instance. Le transfert de Rayan Cherki n’aurait pas non plus été comptabilisé dans les bilans, ce qui peut paraitre surprenant. Et pour le reste, chaque transaction sera importante.

C’est pour cela que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, qui compte un nouvel ami en John Textor visiblement, a décidé de faire un geste non négligeable. Le Qatarien a payé en cash le reste des traites du transfert de Bradley Barcola, procédant à un affacturage pour régler ses futures liquidités en avance et apporter de la trésorerie à l’OL. Un geste de solidarité qui est important, mais pas décisif selon France Info, pour qui « ce ne sera bien évidemment pas suffisant » pour passer devant la commission d’appel de la FFF avec succès. Mais au moins le PSG n’est pas resté les bras croisés et n’hésite pas à proposer des solutions pour aider l’OL à se maintenir, même si cela doit faire rire jaune le Stade de Reims. Le club champenois, dont le président Jean-Pierre Caillot est considéré comme proche de Nasser Al-Khelaïfi, se maintiendrait en cas de relégation définitive des Lyonnais au mois de juillet. Une solution que le PSG n’envisage visiblement pas.