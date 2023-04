Le PSG et l'OM à la ramasse, Lens sauve la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’un des grands enjeux du sprint final en Ligue 1 sera de savoir qui de l’OM ou de Lens terminera deuxième derrière le PSG.

En forme ces dernières semaines, Lens et l’Olympique de Marseille se livrent un duel intense afin de savoir qui terminera à la deuxième place du championnat de France, derrière le Paris Saint-Germain. Depuis quinze jours, les équipes de Franck Haise et d’Igor Tudor ont largué Monaco, qui accuse désormais un retard de cinq points sur les Sang et Or et de six points sur les Phocéens, actuellement deuxièmes.

Malgré sa deuxième place, l’OM ne fait pas totalement l’unanimité et une partie de l’opinion publique aimerait voir Lens, un club au budget plus limité, rafler la seconde place dans la dernière ligne droite. C’est notamment le cas de Stéphane Guy, lequel a exprimé un avis très tranché sur l’antenne de RMC en expliquant notamment que le RC Lens était à ses yeux l’équipe la plus agréable à voir jouer en Ligue 1 et de très loin. Marseille, l’OL ou encore le PSG en prennent au passage pour leur grade.

Stéphane Guy chante les louanges de Lens

« Heureusement qu’on a Lens en Ligue 1, sinon on aurait vécu une saison d’une tristesse dramatique. C’est une saison qui vaut par le scénario des matchs, pas par la qualité des matchs qui sont proposés cette année. Je suis très sceptique sur le niveau de la Ligue 1 et l’élimination de Nice contre le sixième du championnat suisse jeudi dernier interpelle. Quand on regarde le PSG, c’est sans doute la pire saison de l’ère QSI, il n’y a aucun plaisir à voir cette équipe » analyse l’ancien journaliste de Canal + avant de conclure à ce sujet.

« Paradoxalement, Paris va établir un nombre de points très important, ce qui révèle la faible opposition dans notre championnat. Quand on voit un choc comme OL-OM dimanche, oui c’est un match plaisant et excitant car il y a de l’incertitude. Mais en qualité de foot pur, on ne peut pas dire qu’on ait assisté à un match de très haut niveau. Donc heureusement qu’on a Lens qui me redonne goût à cette Ligue 1 et qui me le redonne d’autant plus que c’est une équipe qui surperforme. J’aime toujours prendre le ratio budget/performance et ce que fait Lens, c’est de la surperformance » estime Stéphane Guy. Une analyse qui met en avant l’équipe de Franck Haise, laquelle sera justement opposée à l’OM dans un choc décisif pour la seconde place dans deux journées, soit le samedi 6 mai prochain.