Le PSG concède un incroyable match nul

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

PSG et Reims 1-1

But pour le PSG : Neymar (52e)

But pour Reims : Balogun (95e)

Expulsion : Verratti (58e) au PSG

Le PSG se dirigeait vers un succès précieux mais peu convaincant face à Reims, mais Balogun a égalisé à la 96e minute à la surprise générale.

Avec les points perdus par Lens, l’OM, Lille et Rennes notamment, le PSG avait l’occasion de faire une très belle opération avec la réception de Reims au Parc des Princes.

D’entrée de jeu, la donne se compliquait avec une équipe rémoise qui n’avait pas froid aux yeux, et décidait d’harceler son adversaire pour l’empêcher de donner le tempo de la rencontre. Résultat, à la pause, le 0-0 était logique et Paris n’arrivait pas à mettre de rythme.

L’entrée de Verratti allait doublement changer la donne. Le milieu italien provoquait enfin du jeu vers l’avant et permettait à Neymar de jouer plus haut, ce qui réussissait au Brésilien qui sortait avec le ballon d’un cafouillage dans la surface pour dribbler Diouf et marquer dans le but vide (1-0, 52e). Mais l’éclaircie parisienne était de courte durée, puisque en raison d’un tacle très appuyé sur Ito, Verratti voyait son jaune être transformé en rouge par la VAR (58e).

Paradoxalement, cet avantage numérique ne libérait pas Reims, qui ne semblait plus avoir de gaz pour mettre le feu à la rencontre. Le PSG se dirigeait donc vers une précieuse victoire avant un dernier ballon venu de nulle part sur lequel Balogun filait au but à la surprise générale. Il marquait ainsi (1-1, 95e) pour priver Paris d'une victoire qui lui aurait permis de s'envoler au classement.