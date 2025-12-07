le havre rc lens les compositions 17h15 sur ligue 1 iconsport 267280 0004 397759

Le Havre - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 107 déc. , 16:23
parHadrien Rivayrand
La composition de Le Havre : Diaw – Nego, Sanganté (c), Lloris, Zouaoui – Seko – Kyeremeh, Ndiaye, Ebonog, Soumaré – Samatta
La composition du Paris FC : Trapp – Traoré, Mbow, Otavio, Ollila – M. Lopez (c), Camara, Marchetti – Kebbal, Krasso, Simon
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

"Et c'est comme ça qu'on passe certainement à côté d'un Platini ou d'un Messi" On est sur une série de 2 finales de coupes du monde d'affilées qui fait mieux au 21ème siècle ? Série en cours... alors Ok il y a le coté factuel mais on ne passe pas à coté d'un Platini c'est faux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

