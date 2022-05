Le Guardiola de Clermont mouche le Mourinho de l'ASSE

Dans : Ligue 1.

Entre deux entraineurs qui se détestent, les compte se règlent en cette fin de saison.

Clermont Foot, malgré sa courte défaite à Strasbourg (1-0) ce samedi soir, est allé chercher son maintien en Ligue 1. Ce que personne ne lui prédisait au lancement de la saison. Une très bonne surprise pour le club auvergnat, qui a forcément savouré cette réussite par son entraineur emblématique Pascal Gatien. « C'est presque un exploit quand même ! Parce qu'à juste titre, beaucoup de gens nous voyaient descendre cette année. C'était notre première année. Donc c'est pas loin d'être un exploit je pense. C'est la défaite la plus joyeuse de ma carrière, sans contestation ! Je ne connaissais pas du tout le résultat de Saint-Étienne, donc je l'ai vécu comme un match normal durant lequel il fallait absolument qu'on revienne », a livré l’entraineur de Clermont, qui profite de la défaite de l’ASSE pour rester donc dans l’élite. Le moment de confier au passage le projet qu’il mène avec sa formation, et de glisser un petit tacle à Pascal Dupraz.

« Le projet du club est plus important qu’une saison. On veut s’inscrire dans la durée et dans le jeu. »



Le coach de Saint-Etienne l’avait secoué lors de la précédente confrontation entre les deux équipes, raillant les principes de jeu « proche » de ceux de Manchester City chez son rival. Si Dupraz avait été surnommé le Mourinho de Saint-Etienne par sa volonté d'aller chercher des points sans se soucier du jeu, la réponse de Gatien a donc été savoureuse. « C'est un moment important pour le club, ça va nous permettre de consolider certaines choses au niveau des structures. C'est un groupe qui a bossé depuis des années, le club avance. Il y avait Corinne Diacre avant moi et d'autres entraîneurs, on a franchi les étapes les unes après les autres. On essaie de s'ancrer en Auvergne déjà et dans le football français. Cela fait 5 ans qu’on joue comme ça, cela aurait été suicidaire de changer notre manière de jouer. Le projet du club est beaucoup plus fort qu’une saison, on essaye de s’inscrire dans une certaine philosophie. Mais je fais attention à ce que je dis car Pascal Dupraz peut me contredire. Notre but c’est de s’inscrire dans le jeu, et je ne vais pas lâcher, je dois emmener tout le monde », a livré un entraineur reconnu pour son travail avec son équipe pour essayer de pratiquer un jeu léché malgré l’’étiquette d’une formation destinée à jouer le maintien.