Le futur Modric joue en Ligue 1, Arsenal met le paquet

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

À 37 ans, Luka Modric se rapproche de la fin de sa carrière. Si le numéro 10 du Real Madrid continue de régaler les fans d'extérieur du pied, son successeur est déjà trouvé et évolue en Ligue 1.

Modric dispute probablement sa dernière compétition internationale avec la Coupe du monde au Qatar. Légende du Real Madrid et de la Croatie, le milieu de terrain va probablement tirer sa révérence dans les prochaines saisons à venir. Heureusement, son successeur est déjà trouvé et désigné par tous les médias espagnols et anglais. Lovro Majer, révélation du Stade Rennais la saison passée et grand artisan de la quatrième place des Bretons en championnat, est présenté comme le futur Luka Modric. Bien que son style soit plus offensif que le ballon d'or 2018, le talent de Majer est indéniable. Le pensionnaire de Ligue 1 a une nouvelle fois impressionné face au Danemark en inscrivant le but de la victoire face à Kasper Schmeichel en Ligue des Nations. Plusieurs cadors européens se positionnent déjà pour recruter la pépite croate.

Arsenal fonce vers la révélation de la Ligue 1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lovro Majer ⚽ (@lovromajer)

Auteur de 6 buts et 8 passes décisives la saison passée, le joueur de 24 ans est moins en vue cette saison avec Rennes. Avec seulement 1 passe décisive en championnat, Lovro Majer peine à afficher le même rendement qu'il y a un an en Ligue 1. Néanmoins, selon les informations du Mirror, Arsenal est toujours intéressé pour recruter le triple champion de la Croatie avec le Dinamo Zagreb. Rennes attend une offre de 60 millions d'euros pour laisser partir Majer. Une offre que pourrait accepter les Gunners, notamment afin de remplacer Granit Xhaka. Le Suisse a retrouvé un excellent niveau cette saison sous les ordres de Mikel Arteta. Mais la jeunesse de Lovro Majer a d'ores et déjà séduit les dirigeants anglais qui rêvent de retrouver les sommets en Premier League.