Le football français joue son avenir, Vincent Labrune fonce à Birmingham

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après-midi cruciale ce mardi dans le cadre des droits TV de la Ligue 1. Vincent Labrune dirigera les débats depuis Birmingham, où jouera le PSG ce mardi soir.

C’est ce mardi 15 avril 2025 que la médiation entre DAZN et les instances du football français se termine. Les deux parties cherchent à trouver un accord pour repartir sur de bonnes bases dans ce contrat des droits télévisuels qui ne répond pas aux attentes. Nouvelle donne financière, vente ou achat d’un match, retrait, tout semble possible alors que la situation financière est délicate pour les clubs et la Ligue. Si aucun accord n’était trouvé, alors la procédure judiciaire entamée par DAZN pour « manquement » et qui vise à réclamer des centaines de millions d’euros à la Ligue irait alors à son terme, avec les inconvénients que cela peut engendrer.

Autant dire que les dernières réunions de ce mardi seront cruciales, mais pour l’occasion, Vincent Labrune ne sera pas au siège de la Ligue affirme RMC. La radio sportive souligne que le président de la LFP a pris la décision de passer la journée à Birmingham pour soutenir le PSG, qui y dispute un quart de finale retour de la Ligue des Champions. Il y sera à côté d’un certain Nasser Al-Khelaïfi. Le président de la LFP dirigera tout de même les réunions sur les collèges de Ligue 2 et de Ligue 1, avant de chapeauter le conseil d’administration à 16h, mais tout cela se fera à distance. De quoi garantir de nouvelles conférences téléphoniques, en espérant pour tout le monde que cela se passe mieux que les précédentes. Les réponses ne devraient en tout cas pas tarder à tomber, les médias ayant souvent de très nombreuses et précises informations à ce sujet.