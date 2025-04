Adieu DAZN, la Ligue 1 proche de lancer sa chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que la LFP doit se réunir au moment où le médiateur désigné par le tribunal de Paris met fin à sa mission, à savoir trouver un terrain d'entente entre DAZN et la Ligue 1. Une tendance forte commence à s'imposer.

Les clubs de Ligue 1 ont rendez-vous dans l'après-midi afin d'essayer de trouver une sortie vers le haut suite à l'action en justice de DAZN, le diffuseur de la L1 réclamant 573 millions d'euros à la LFP. Quatre options sont sur la table, et plusieurs fuites permettent d'en savoir plus sur ces propositions. Pour l'instant, rien n'est tranché, mais le départ de DAZN en fin de saison ne serait pas une totale surprise, la chaîne perdant 250 millions d'euros rien que sur cette première année de contrat. Pour la Ligue de Football Professionnel, c'est une nouvelle décision forte qui va devoir être prise dans les prochaines heures, les 18 clubs de Ligue 1 ayant besoin de l'argent des droits TV, et l'idée de verser 573ME de force à DAZN étant forcément impossible à envisager. Mais une idée forte commence à poindre.

Ligue 1 TV lancée la saison prochaine ?

Selon de nombreux Présidents, l’option Chaîne de la Ligue/Chaîne des clubs prend énormément d’épaisseur !! #DroitsTV — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 14, 2025

Envisagée par Vincent Labrune dès l'an dernier, et ensuite soutenue par John Textor et Joseph Oughourlian, la création d'une chaîne 100% Ligue 1 serait de plus en plus dans les tuyaux. C'est Mohamed Toubache-Ter, qui a d'excellentes infos sur ce dossier, qui le confirme juste avant cette réunion de la LFP. « Selon de nombreux Présidents, l’option Chaîne de la Ligue/Chaîne des clubs prend énormément d’épaisseur !! », indique Mohamed Toubache-Ter. Bien évidemment, il faudra déjà régler un détail essentiel, à savoir que cette chaîne va partir de zéro et que les clubs ont besoin d'argent immédiatement. Même l'Olympique Lyonnais et le RC Lens, dont les propriétaires militaient pour cette chaîne l'été dernier. Le beurre et l'argent du beurre, les présidents des clubs de Ligue 1 vont désormais devoir s'entendre et ne plus uniquement s'envoyer des invectives via les écrans.