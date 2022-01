Le Canal Football Club sans la L1 et Pierre Ménès, c'est cuit

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le Canal Football Club traverse des semaines délicates, les audiences de ce qui était la grand-messe du foot à la télévision étant en chute libre.

Alors oui Canal+ n’a plus le droit de diffuser les images de Ligue 1 contrairement à Téléfoot, mais la tendance s’accroit de semaine en semaine, le Canal Football Club n’est plus vraiment une émission qui pèse très lourd sur le plan des audiences. Ce dimanche, Hervé Mathoux et son équipe n’ont réuni que 352.000 téléspectateurs, soit 1,5% de part d’audience, là où Téléfoot avait le même jour 930.000 téléspectateurs, et Stade 2 près de 1,74 millions de fans. Il s’agit évidemment d’un score très très faible, et même le plus faible de cette saison 2021-2022 alors que le CFC proposait un menu composé d’un bilan de la Premier League, un portrait de Koulibaly ou bien encore un passionnant sujet sur la fin des transferts.

Le CFC sans Ménès et la Ligue c'est mort ?

Bien évidemment l’impossibilité de diffuser les images du Championnat de Ligue 1 a un impact considérable sur l’attractivité du Canal Football Club, mais il faut évidemment évoquer le cas Pierre Ménès. Car depuis la mise au placard, puis le départ négocié de celui qui était le sniper de l’émission vedette de Canal+, le CFC ne fait plus du tout le buzz sur les réseaux sociaux et cela se ressent au niveau des audiences. On le sait, Pierre Ménès ne reviendra jamais, l'heure étant même à des suites judiciaires entre Canal+ et son ancien consultant vedette, mais son absence pèse lourd dans la chute des audiences.