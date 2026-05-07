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La VAR est un vrai succès, les arbitres se félicitent

Ligue 107 mai , 21:00
parGuillaume Conte
6
L'arbitrage français a beaucoup fait parler cette saison, mais cela reste un succès pour le responsable des officiels, qui souligne les gros progrès réalisés grâce à la VAR.
Avant la VAR, les arbitres étaient décriés et déclarés incompétents par les dirigeants des clubs. Avec la VAR, absolument rien n’a changé. Les plaidoyers à chaque match ou à chaque erreur arbitrale sont toujours aussi virulents et le corps arbitral est pointé du doigt à chaque décision, ou inversion de décision. Et pourtant, voir un match de très haut niveau sans l’assistance vidéo semble désormais inimaginable. Selon le responsable de l’arbitrage en France, ce serait ainsi la garantie de voir quatre fois plus d’erreurs majeures non corrigées.

80 % des erreurs importantes sont corrigées

Antony Gautier, directeur technique de l’arbitrage, a fait le bilan de l’utilisation de la VAR en France à l’occasion d’un rassemblement des arbitres à Clairefontaine. Pour l’ancien sifflet, il n’y a aucun doute possible, l’arbitrage vidéo permet d’éviter de nombreuses erreurs, même si tout ne peut pas être parfait. « Les arbitres sont globalement performants. Ça n'occulte pas les quelques erreurs qui peuvent se produire et qui malheureusement existeront toujours. Alors mon rôle en tant que directeur de l'arbitrage, c'est bien évidemment d'agir au quotidien pour réduire ce nombre d'erreurs. Et nous y parvenons », a souligné Gautier, conscient qu’on parlait surtout des erreurs des arbitres, et jamais des bonnes décisions prises, avec ou sans la VAR.
« Nous avons aussi un chiffre, avec le VAR aujourd'hui c'est 4 erreurs majeures sur 5 de corrigées. Je pense que c'est un chiffre important », a livré l’ancien arbitre, pour qui 80 % des erreurs sont corrigés. Et est comptée comme une erreur majeure une réelle faute dans l’application du règlement, pas à l’appréciation de l’arbitre, des supporters ou des dirigeants des clubs concernés par les matchs.
Chaque week-end, les critiques pleuvent sur les arbitres, et quasiment tous les clubs s’y sont mis cette saison. Et pourtant, les sifflets tricolores sont parmi les meilleurs au monde et officient régulièrement dans les plus grands matchs européens.
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343297162746-19
14
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17
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163237223272-40

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