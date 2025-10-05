La VAR donne un pénalty surréaliste à Monaco-Nice

Etrangère scène à Louis-II dans le chaud derby de la Côte d’Azur. Nice menait 1-0 et se retrouvait à 10 après l’expulsion d’Abdi. Et sur un contre du Gym, un centre était dévié par Krepin Diatta et M. Delajod donnait un pénalty. L’attaquant sénégalais, repositionné en défense, assurait avoir touché ce ballon de la poitrine, et les images semblaient bien lui donner raison.

Malgré les ralentis visionnés et qui confirmaient la thèse d’un ballon sur la poitrine, le penalty était validé par la VAR et débouchait donc sur le deuxième but des Aiglons. Un mystère qu’il faudra donc éclaircir avec les explications de la commission des arbitres, qui ont peut-être eu des images qui n’étaient peut-être pas montrées sur Ligue 1. C’est l’une des rares explications possibles de ce pénalty qui a rendu fou les Monégasques.