La Ligue 1 s'arrache le nouveau phénomène belge

Très performant avec l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain belge Jorthy Mokio (18 ans) attise les convoitises dans l’optique du prochain mercato. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont très intéressés.

Du haut de ses 18 ans, Jorthy Mokio est considéré comme le futur de la Belgique au poste de milieu défensif. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2027, l’international espoirs des Diables Rouges fait l’objet d’intenses négociations avec le club néerlandais, qui souhaite le prolonger au plus vite. L’Ajax sait que Jorthy Mokio est très courtisé et l’enjeu pour le club d’Amsterdam est de sécuriser son joueur rapidement pour éviter un départ libre dans un an, ou une vente à petit prix dès cet été.

A en croire les informations de Sky Sport, les dirigeants néerlandais font leur maximum pour convaincre Jorthy Mokio de prolonger mais à ce jour, les deux premières offres de prolongation de l’Ajax ont été refusées par le joueur et son entourage. « Mokio veut être reconnu à la hauteur de son potentiel » écrit notre confrère Sacha Tavolieri. La tendance est clairement à un départ pour le jeune phénomène belge, lequel pourrait débarquer dans un championnat du top 5 européen. Et pourquoi pas en France ? L’hypothèse est crédible d’autant que selon Sky, plusieurs clubs anglais, italiens… et de Ligue 1 courtisent Jorthy Mokio.

La Ligue 1 s'intéresse à Jorthy Mokio

A ce jour, aucun nom de club n’a filtré mais à n’en pas douter, des clubs de la dimension de Lens, Rennes, Lyon, Monaco ou encore Marseille pourraient se positionner pour attirer le joueur né en 2008. Sa valeur marchande se situe pour l’instant aux alentours des 8 millions d’euros et son prix ne devrait pas grimper beaucoup plus en cas de vente cet été à un an de la fin de son contrat. Du côté de l’Ajax, on redoute bien sûr le départ de Jorthy Mokio et on espère qu’un revirement de situation est encore possible avec une éventuelle prolongation. Ce n’est toutefois pas la tendance et il sera désormais intéressant de voir où évoluera le milieu défensif d’1m84 la saison prochaine, et si les clubs de Ligue 1 feront le forcing pour le recruter.