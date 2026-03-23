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La Ligue 1 s'arrache le nouveau phénomène belge

Ligue 123 mars , 15:00
parCorentin Facy
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Très performant avec l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain belge Jorthy Mokio (18 ans) attise les convoitises dans l’optique du prochain mercato. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont très intéressés.
Du haut de ses 18 ans, Jorthy Mokio est considéré comme le futur de la Belgique au poste de milieu défensif. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2027, l’international espoirs des Diables Rouges fait l’objet d’intenses négociations avec le club néerlandais, qui souhaite le prolonger au plus vite. L’Ajax sait que Jorthy Mokio est très courtisé et l’enjeu pour le club d’Amsterdam est de sécuriser son joueur rapidement pour éviter un départ libre dans un an, ou une vente à petit prix dès cet été.
A en croire les informations de Sky Sport, les dirigeants néerlandais font leur maximum pour convaincre Jorthy Mokio de prolonger mais à ce jour, les deux premières offres de prolongation de l’Ajax ont été refusées par le joueur et son entourage. « Mokio veut être reconnu à la hauteur de son potentiel » écrit notre confrère Sacha Tavolieri. La tendance est clairement à un départ pour le jeune phénomène belge, lequel pourrait débarquer dans un championnat du top 5 européen. Et pourquoi pas en France ? L’hypothèse est crédible d’autant que selon Sky, plusieurs clubs anglais, italiens… et de Ligue 1 courtisent Jorthy Mokio.

La Ligue 1 s'intéresse à Jorthy Mokio

A ce jour, aucun nom de club n’a filtré mais à n’en pas douter, des clubs de la dimension de Lens, Rennes, Lyon, Monaco ou encore Marseille pourraient se positionner pour attirer le joueur né en 2008. Sa valeur marchande se situe pour l’instant aux alentours des 8 millions d’euros et son prix ne devrait pas grimper beaucoup plus en cas de vente cet été à un an de la fin de son contrat. Du côté de l’Ajax, on redoute bien sûr le départ de Jorthy Mokio et on espère qu’un revirement de situation est encore possible avec une éventuelle prolongation. Ce n’est toutefois pas la tendance et il sera désormais intéressant de voir où évoluera le milieu défensif d’1m84 la saison prochaine, et si les clubs de Ligue 1 feront le forcing pour le recruter.
J. Mokio

J. Mokio

BelgiumBelgique Âge 18 Milieu

Eredivisie

2025/2026
Matchs20
Buts2
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2026/2027
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2026
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World Cup

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KNVB Beker

2025/2026
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Buts2
Passes décisives1
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Friendly International

2026
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Champions League

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Eerste Divisie

2025/2026
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Club Friendlies 1

2026
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Allez hop toi pareil que le Sergio je vous réponds plus. Remettez l'option bloqué par pitié ! 👊⚽

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Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

OL : Le « joueur le plus détesté » de Ligue 1 va prendre cher

J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.

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Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v

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Il va mangé grave tout comme les deux lillois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
60261934582236
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
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47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
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4627144947389
7
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8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
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Lorient
372791083741-4
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Brest
3627106113439-5
12
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13
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14
Le Havre
272769122235-13
15
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272776143252-20
16
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17
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18
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142735192560-35

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