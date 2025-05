La Ligue 1 rassurée, le piratage n’est pas si tendance

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que la Ligue de Football Professionnel et ses diffuseurs se battent contre le piratage, une étude donne des résultats plutôt rassurants. Les Français ne semblent pas si attachés au visionnage illicite de contenus sportifs.

Parmi les causes de la rupture imminente de son contrat avec la Ligue de Football Professionnel, DAZN regrette la place importante du piratage en France. Le principal diffuseur de la Ligue 1 estime que l’instance n’a pas suffisamment lutté contre ce fléau. Pourtant, une récente étude de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) montre que la consommation illicite de contenus sportifs n’était pas si tendance dans l’Hexagone en 2024.

Des fraudeurs prêts à payer

On apprend par exemple que seuls 18% des Français âgés d’au moins 15 ans avouent regarder du sport en direct de manière illégale. L’estimation correspond à 29% des consommateurs de sport, un chiffre qui stagne depuis l’année 2023. De leur côté, les grands habitués du piratage regardent en moyenne quatre sports différents, mais 60% d’entre eux se disent abonnés à un diffuseur comme Canal+, beIN Sports ou encore DAZN. Preuve que le problème vient bien de l’accumulation des abonnements à payer. D’ailleurs, l’étude démontre que 41% des utilisateurs de l’IPTV (boîtier ou un logiciel non officiel) y ont accès depuis moins d’un an.

LA LFP ET LFP MEDIA OBTIENNENT DES VPNs DE BLOQUER LES SITES PIRATES !



Ce jeudi 15 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement favorable à la LFP et LFP Media, dans le cadre d’une procédure visant des réseaux privés virtuels (VPNs) dont les services peuvent… pic.twitter.com/NHWP8rjNXj — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 16, 2025

Il s’agit donc d’un phénomène récent pour ces fraudeurs pas encore attachés à ce mode illicite de consommation. En effet, 71% des utilisateurs confrontés à un blocage des autorités finissent par abandonner totalement l’idée de visionner le contenu souhaité illégalement. Ça tombe bien, ces blocages vont encore se multiplier étant donné l’annonce de la Ligue de Football Professionnel. Ce jeudi, l’instance a annoncé un verdict favorable du Tribunal judiciaire de Paris contre les VPN (réseaux privés virtuels permettant par exemple de géolocaliser une adresse IP dans un pays étranger).