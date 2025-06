La Ligue 1 prise en otage par DAZN pour 85ME ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec la Ligue 1, DAZN doit encore payer une grosse indemnité aux clubs. Mais, ces derniers n'ont toujours rien vu venir et la colère gronde.

Suite à l'accord négocié entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel, la chaîne qui diffusait la Ligue 1 devait verser 85 millions d'euros aux clubs comme solde de tout compte. Tout cela semblait être totalement bouclé entre les deux parties, sauf qu'à ce jour DAZN n'a pas versé le moindre centime à la LFP alors qu'il avait été expliqué aux présidents qu'ils pouvaient compter sur une partie de ce pactole à la mi-juin, puis fin juin. Même si la DNCG a prévenu les clubs qu'il ne fallait pas compter sur cet apport pour présenter leurs comptes, il est clair que les présidents de Ligue 1 avaient prévu de toucher un petit pactole et ce n'est pas le cas. Pour L'Equipe, non seulement DAZN n'a pas versé les 85 millions d'euros négociés, mais il se pourrait bien que le diffuseur profite de cette situation pour s'imposer comme diffuseur de la future chaîne.

La Ligue 1 prise en otage ?

Nos confrères du quotidien expliquent que du côté de DAZN, on a lié le versement de ces 85 millions d'euros au fait que le groupe anglais sera l'un des diffuseurs de la chaîne que doit lancer la Ligue 1. Si DAZN n'exige pas l'exclusivité de cette chaîne, il réclame de ne pas être mis de côté par la LFP Média, sous peine de ne jamais payer cette indemnité de départ. Et les dirigeants des 18 clubs en veulent aux dirigeants de DAZN, mais également à Nicolas de Tavernost, qui aurait entretenu le flou concernant le paiement de ces 85 millions d'euros. Objet de vives critiques pour avoir échoué dans les négociations avec Canal+, l'ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux est actuellement au coeur de la tourmente. Une réunion du collège Ligue 1 devrait permettre de parler de tout cela, et probablement de manière assez musclée.