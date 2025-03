La Ligue 1 c'est mort, Canal+ climatise la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La crise des droits TV est profonde en France et DAZN pourrait décider prochainement de laisser tomber l'affaire. Il se dit que Canal+ pourrait alors revenir et récupérer la Ligue 1. Mais ce n'est pas aussi limpide.

DAZN et BeIN Sports ont le privilège de diffuser la Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais les deux médias peinent à convaincre. Concernant le média anglais, les offres proposées n'ont pas du tout plu aux fans et observateurs du football français. Une énorme vague de piratage a alors eu lieu, privant DAZN de pouvoir compter le nombre d'abonnés espéré. De ce fait, DAZN pourrait prochainement décider de se retirer. D'ailleurs, la chaine a déjà menacé la Ligue de Football Professionnel de ne pas régler ses échéances si la situation ne changeait pas rapidement. De son côté, la LFP ne serait pas contre un retour de Canal+, même si la présence de Vincent Labrune contrarie fortement la chaine cryptée. Et pour cause, les dernières négocations concernant les droits TV ne s'étaient pas du tout bien passées entre les deux parties.

Canal+ dit non

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAZN France (@daznfr)

Si des rumeurs indiquent donc que Canal+ pourrait récupérer la mise pour les droits de la Ligue 1, Maxime Saada a tenu ces dernières heures à tempérer, avouant même que Canal+ ne reviendra pas dans le dossier des droits télés de la Ligue 1 dans les conditions actuelles. Pour Le Figaro, le président du directoire du groupe Canal+ a en effet indiqué : « Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour de Canal+ dans ce dossier même si Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a toute ma confiance ». La porte pourrait en revanche s'entrouvrir si des changements majeurs avaient lieu, dont le départ de Vincent Labrune de la LFP. En attendant, le football français va devoir régler ses problèmes de son côté. Et ce n'est pas gagné.