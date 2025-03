La France fait une promesse à DAZN, les pirates vont prendre cher

Dans : Ligue 1.

En France, DAZN se plaint depuis le début de la saison du piratage qui l'empêche d'avoir le nombre d'abonnés suffisant. Des moyens vont être mis en place dans les prochaines semaines pour tenter d'endiguer ce phénomène.

Les problèmes liés aux droits tv sont encore très loin d'être réglés en France. DAZN est en conflit ouvert avec la Ligue de Football Professionnel, accusée de ne pas assez prendre le problème du piratage au sérieux. Le média anglais n'a pas le nombre d'abonnés suffisant pour rentrer dans ses frais, ce qui pourrait entrainer un nouveau fiasco terrible pour le football français. L'Etat prend le problème au sérieux et aimerait notamment que le football soit moins dépendant des droits TV et des transferts. C'est en tout cas l'avis assumé de la ministre des Sports, Marie Barsacq.

Une proposition de loi en préparation

Ces dernières heures lors de mots échangés à sa sortie d’une réunion de crise organisée par la Fédération française de football, la ministre a en effet indiqué sur le sujet, promettant notamment d'aider à contrer le piratage : « Il y a des fragilités économiques sur lesquelles il faut véritablement travailler. Je sors de cette réunion, j’ai trouvé un climat de travail avec une vraie prise de conscience des différents enjeux. Maintenant je vais laisser les présidents de clubs discuter entre eux pour commencer à dresser les solutions et dresser la voie de cette refondation du football professionnel. Je suis plutôt optimiste. On a besoin d’avoir un football professionnel en bonne santé. Il faut s'attaquer au piratage, qui fragilise les diffuseurs. Nous travaillons pour une proposition de loi qui vienne outiller l’ARCOM et les clubs pour pouvoir faire du contrôle et interdire le piratage au maximum ». Reste à savoir si cela sera suffisant pour rassurer DAZN, qui pourrait de nouveau menacer de ne pas régler son dû à la LFP si son nombre d'abonnés ne grimpe pas très vite.