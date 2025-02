La Ligue 1 à vendre pour 200 ME, Canal+ va adorer

Dans : Ligue 1.

La crise des droits TV agite les dirigeants du football français ces dernières semaines. Le refus de DAZN de payer intégralement sa traite du mois de février a provoqué un véritable séisme et à la Ligue, on commence déjà à envisager la suite des évènements. Avec le retour de Canal+ ?

En juillet dernier, la Ligue attribuait à DAZN et à BeInSports les droits TV du championnat de France pour un total proche de 500 millions d’euros. Six mois plus tard, la situation est déjà catastrophique, puisque le diffuseur principal DAZN a dans un premier temps refusé de payer l’intégralité de son échéance du mois de février, avant d'accepter de régler la note ce jeudi 27 février. Une situation qui met logiquement sur les nerfs les dirigeants des clubs de Ligue 1, lesquels se sont réunis le 14 février lors d’un collège pour évoquer cette situation tendue. Principal opposant à Vincent Labrune et à ses soutiens dont Nasser Al-Khelaïfi ou Jean-Pierre Caillot, le président lensois Joseph Oughourlian a une fois de plus pris la parole, comme le rapporte L’Equipe, qui s’est procuré l’enregistrement de cette réunion.

L’occasion pour le patron du RC Lens de se plaindre de la gouvernance et d’estimer qu’à présent, la Ligue 1 ne valait pas plus de 150 à 200 millions d’euros. De quoi envisager, à ce prix, un retour de Canal+ ? « Toutes nos erreurs, Mediapro, Amazon, DAZN, viennent d'arbitrage du court terme contre le long terme. Là, vous avez bousillé le produit » regrette Joseph Oughourlian. « C'est dix ans qu'on a devant nous pour revenir aux chiffres d'Amazon d'il y a trois ans en nombre d'abonnés. Juste, pour que ce soit clair, 400 000 ou 500 000 abonnés, ça valorise nos droits à 150 ou 200 millions d'euros. C'est à peu près ça, la valeur de nos droits aujourd'hui » a ensuite lancé le dirigeant lensois lors de cette réunion du 14 février avant de conclure.

« Donc, quand les prochaines négociations commenceront, avec Canal, avec DAZN, avec je ne sais pas qui... On est à 150-200 millions d’euros » estime le président du RC Lens, dont l’estimation de la valeur de la Ligue 1 risque de faire hurler de nombreux dirigeants, lesquels espèrent toujours rester dans la fourchette actuelle, entre 400 et 500 millions d’euros. Mais à un tel prix, aucun diffuseur ne se positionnera et encore moins Canal+ selon Joseph Oughourlian, pour qui il est temps de revenir à la raison. Et si revoir le prix de la Ligue 1 à la baisse pouvait permettre à la chaîne cryptée de revenir dans le jeu, tout le monde y trouverait sans doute son compte, surtout les consommateurs.