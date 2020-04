La Ligue 1 à huis-clos jusqu'en 2021, le foot a peur

Dans : Ligue 1.

Tandis que les clubs veulent croire à une reprise rapide, l'idée d'une compétition dans des stades vides jusqu'en 2021 gagne du terrain.

Le 11 mai est attendu par toute la France puisque c’est à cette date que le déconfinement débutera dans la totalité du pays. Et pour les dirigeants de Ligue 1, c’est à cette date également que le retour des footballeurs à l’entraînement est prévu, même si les autorités politiques doivent valider ce scénario. Car si s’entraîner est une chose, jouer des matchs de football sans aucune distanciation sociale possible en est une autre. Mais tandis que l’espoir de finir la saison est revenu, celui de remplir des stades dans les mois qui viennent s’éloigne. Vendredi, lors d’une intervention face aux membres de la Ligue de Football Professionnel, le Dr Eric Rolland, ancien médecin du PSG et désormais conseiller de la LFP, a clairement fait comprendre que l’idée même d’un retour du public dans les stades était à oublier probablement pour toute cette année 2020.

Et cela a bien été compris par les dirigeants puisque dans la soirée, Jacques-Henri Eyraud, qui avait organisé une visioconférence avec les associations de supporters de l’Olympique de Marseille a reconnu que le Vélodrome pourrait sonner le creux jusqu’en 2021. Une absence de public qui ne fera évidemment pas les affaires de l’OM, mais ce souci financier sera commun à toutes les équipes européennes, l’UEFA n’étant pas loin de penser aussi qu’un huis-clos général va hélas s’imposer pendant de très longs mois. Mediapro, qui récupère les droits TV de la L1 la saison prochaine, pourrait bien être le seul grand gagnant de cette décision sanitaire.