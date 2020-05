La LFP porte plainte contre Médiapart et L'Equipe !

Dans : Ligue 1.

Comme souvent, les révélations de Mediapart ont fait du bruit.

Le site d’enquête a ainsi dévoilé quelques chiffres vertigineux sur l’état des comptes des clubs de Ligue 1, et notamment des indiscrétions sur le bilan des clubs pour la fin de la saison. Les déficits sont abyssaux, notamment pour quatre clubs qui resteraient dans le rouge même avec l’attribution des Prêts Garantis par l’Etat (PGE). Et encore, ce système n’inspire pas non plus confiance à Mediapart, qui assure que le risque financier pour la LFP, qui a contracté cet emprunt, n’est pas négligeable. Une version fermement démentie par la Ligue, qui a expliqué que le montage financier se tenait, et ne mettait pas en danger l’instance du football professionnel.

« La LFP dément fermement l’ensemble des contre-vérités relatives au PGE contenues dans cet article. Cet emprunt ne comporte aucun risque financier pour la LFP qui a adopté, concomitamment à la mise en œuvre du PGE, un plan de remboursement sur 4 ans par prélèvement à la source sur les 5,3 milliards d’euros de revenus audiovisuels déjà conclus et à encaisser sur le cycle 2020/2024. Ce montant est constitué par les versements cumulés de 4 diffuseurs et non uniquement de Mediapro, les remboursements ne représentant pas plus de 5% des revenus globaux de la LFP et ne mettant en aucune hypothèse les contribuables français à contribution », a fait savoir la Ligue, qui a annoncé avoir déposé deux plaintes contre « X » auprès du Procureur de la République de Paris. La première contre Mediapart pour faire la lumière sur la divulgation des documents confidentiels.

L’autre média visé est L’Equipe, qui ce jeudi avait dévoilé la teneur de discussions lors de l’Assemblée Générale du 20 mai dernier, avec quelques révélations croustillantes sur les débats assez surréalistes par moment. La LFP a aussi décidé de porter plainte pour essayer de comprendre l’origine de ces fuites, et la divulgation de discussions confidentielles.