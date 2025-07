La LFP change le règlement et imite la Premier League

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La LFP a annoncé dans un communiqué de presse un changement dans ses règlements.

Jusqu’à présent, pour trois cartons jaunes reçus dans une période de 10 matchs, un joueur était suspendu pour la rencontre suivante. Cela fonctionnait ainsi en Ligue 1 et en Ligue 2. Désormais, à l’image de ce qui se fait en Angleterre, il faudra cinq cartons jaunes pour être suspendu, peu importe le nombre de matchs joués. Une règle qui va éviter de nombreuses suspensions, et aussi des petits calculs, quand les joueurs pouvaient faire exprès de prendre un carton jaune pour manquer une rencontre précise, notamment dans les premiers tours de Coupe de France.

Comme pour tout règlement, cela aura ses avantages et ses inconvénients, notamment les joueurs qui n’auront pas beaucoup récoltés d’avertissements dans la saison, pourront s’en donner à coeur joie en fin de saison sans être inquiétés… « Cette nouvelle règle simplifiée a été adoptée par le Conseil d’Administration de la LFP du 3 juin dernier et s’appliquera à compter de la saison 2025/2026 en Ligue 1 McDonald’s, en Ligue 2 BKT, en Coupe de France et au Trophée des Champions », a fait savoir la Ligue.