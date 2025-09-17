La France bat un triste record en Ligue des Champions

Pour la première fois depuis la première édition de la Ligue des Champions en 1992-1993, aucun entraîneur français ne dirigera de match de C1 cette saison.

Représenté par le PSG, l’OM et l’AS Monaco, la France ne pourra compter que sur ses clubs pour briller en Ligue des Champions cette saison. Et pour cause, contrairement aux années précédentes, aucun entraîneur français ne dirigera de match de C1 lors de la saison 2025-2026, sauf changement bien sûr. L’Equipe nous apprend que c’est la première fois depuis la première édition de la compétition en 1992 que cela va arriver.

Forcément une mauvaise nouvelle pour le niveau des entraîneurs français alors que la saison dernière, Bruno Genesio avec Lille et Eric Roy avec Brest ont officié en Ligue des Champions. Le quotidien national rappelle par ailleurs qu’Arsène Wenger est l’entraîneur français le plus capé en Ligue des Champions avec 184 matchs disputés. Il devance Zinedine Zidane (53 matchs), Claude Puel (48 matchs), Laurent Blanc (46 matchs) et Didier Deschamps (45 matchs).