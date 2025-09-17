Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

L'OM n'a pas réussi son entrée en lice en Ligue des Champions, et le bilan provisoire de ce début de saison européen n'est clairement pas bon pour la France.

Une seule victoire en cinq matchs, la saison européenne 2025-2026 démarre très timidement pour les clubs français, qui prennent déjà du retard sur absolument tout le monde. Après l’élimination de Nice en barrage de la Ligue des Champions, et la qualification de Strasbourg en Conférence League, l’OM avait l’occasion de bien lancer la Ligue des Champions en déplacement à Madrid. Mais malgré un scénario favorable avec l’ouverture du score puis la supériorité numérique, les Marseillais se sont inclinés 2-1. 0 point pour eux, et 0 point pour la France après ce premier match.

Il reste encore du temps pour se rattraper mais le démarrage est clairement raté. Au classement de la saison en cours, la France est désormais 20e, entre la Turquie et l’Ukraine. Certes, les petits pays ont marqué des points lors des tours préliminaires et vont progressivement retomber, mais toutes les nations du Top6 sont déjà au-dessus des clubs tricolores, avec ainsi déjà un point de perdu sur les Pays-Bas, et même deux sur le Portugal rien que sur ces premiers matchs. La marge est encore importante puisque la France avait creusé l’écart au point de compter 7 points d’avance sur les Néerlandais, mais cette avance est désormais retombée à 6. Méfiance donc et petit coup de pression sur les autres clubs européens comme Monaco et le PSG pour le reste de la semaine.