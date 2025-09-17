ICONSPORT_270944_0055

Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

Coupe d'Europe17 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
L'OM n'a pas réussi son entrée en lice en Ligue des Champions, et le bilan provisoire de ce début de saison européen n'est clairement pas bon pour la France. 
Une seule victoire en cinq matchs, la saison européenne 2025-2026 démarre très timidement pour les clubs français, qui prennent déjà du retard sur absolument tout le monde. Après l’élimination de Nice en barrage de la Ligue des Champions, et la qualification de Strasbourg en Conférence League, l’OM avait l’occasion de bien lancer la Ligue des Champions en déplacement à Madrid. Mais malgré un scénario favorable avec l’ouverture du score puis la supériorité numérique, les Marseillais se sont inclinés 2-1. 0 point pour eux, et 0 point pour la France après ce premier match. 
Il reste encore du temps pour se rattraper mais le démarrage est clairement raté. Au classement de la saison en cours, la France est désormais 20e, entre la Turquie et l’Ukraine. Certes, les petits pays ont marqué des points lors des tours préliminaires et vont progressivement retomber, mais toutes les nations du Top6 sont déjà au-dessus des clubs tricolores, avec ainsi déjà un point de perdu sur les Pays-Bas, et même deux sur le Portugal rien que sur ces premiers matchs. La marge est encore importante puisque la France avait creusé l’écart au point de compter 7 points d’avance sur les Néerlandais, mais cette avance est désormais retombée à 6. Méfiance donc et petit coup de pression sur les autres clubs européens comme Monaco et le PSG pour le reste de la semaine. 

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin28'Mbappé Lottin81'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Weah22'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Carreras
Real MadridReal Madrid
Remplacement
88
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
B. Pavard
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Penalty
81
K. Mbappé
Real MadridReal Madrid
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0068
OM

OM : La presse espagnole assomme l'arbitre

ICONSPORT_270972_0015
TV

Audience : Enorme carton pour Madrid-OM sur Canal+

ICONSPORT_270673_0167
OL

L'OL en colère, Ligue 1+ détruit une preuve génante

a bordeaux tous les fans rennais ne sont pas les bienvenus matmut atlantique 385667
Bordeaux

Bordeaux cherche un deal à 2 ME par an

Fil Info

10:20
OM : La presse espagnole assomme l'arbitre
10:05
Audience : Enorme carton pour Madrid-OM sur Canal+
10:00
L'OL en colère, Ligue 1+ détruit une preuve génante
9:40
Bordeaux cherche un deal à 2 ME par an
9:25
Benfica : José Mourinho bientôt officialisé au poste d'entraîneur
9:20
OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais
8:40
PSG : Le Qatar prépare une signature spectaculaire
8:20
OL : Un joker offensif recruté, tout le monde est d'accord !
8:00
L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Derniers commentaires

OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais

On ne peut donner tort a Riolo sur ce coup. L'OM a manqué cruellement d'imagination durant tout le match

Le comportement de l'OM les a rendus fous

L'OM a un vrai problème face aux defenses regroupées. Ce n'est pas nouveau et on avait vu la même chose face à Rennes. Il manque de la créativité pour faire des passes cassant les lignes et ça a été encore criant hier que ce soit à 11 vs 11 et encore plus a 11 vs 10

Indice UEFA : L’OM pousse la France dans une position terrible

Vala vala, on ne va pas s’affoler, ils ont ‘presque’ ramené 1pt… 🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'arbitrage "pro-madrilène " ou "pro-barca " en Europe une habitude qui perdure ...

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

L'OM a eu une possession sterile, Madrid a eu des occasion en tirant presque a chaque fois sur Rulli (peu d'arrêt vraiment incroyable). D'ailleurs les tirs les plus dangereux sont venus de l'OM qui n'en a cadré que 5 versus 15 au Real. Sur le penalty ce que dit l'arbitre espagnol est partiellement vrai, la main de Medina n'est pas au sol au moment du contact avec le ballon, c'est en allant vers le sol qu'il touche le ballon (une des règles dit qu'il ne faut pas siffler un penalty si la main est au sol). J'entends les arguments disant qu'il n'y a pas penalty, mais franchement ça ne m'est pas apparu comme une erreur que de le siffler. Dommage pour l'OM car le hold up était à leur portée surtout avec le carton rouge, mais quand on voit ce qu'ils ont proposés à 11 contre 10, ça rapelle le match face à Rennes là aussi à 11 contre 10: manque d'idée et passes latérales.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading