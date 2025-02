La FFF convoque DAZN le 3 mars

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo a convoqué tout l’état major concerné par la crise des droits télés pour ce lundi 3 mars. Une réunion d’ampleur qui aura donc lieu dans 10 jours, et qui permettra de faire le point sur la volonté de DAZN de ne pas régler la totalité de son échéance du mois de février, ouvrant la porte à des règlements de comptes juridiques. La plateforme britannique devra donc répondre présent, tout comme la LFP, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que la DNCG. CVC, investisseur directement intéressé dans l’argent du football français, sera aussi de la partie pour cette grande réunion qui devrait permettre de tout mettre au clair. Si cela est possible.