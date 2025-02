OL ‍: Un consultant de DAZN fait scandale à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'apprécie pas le rôle qu'a tenté de jouer un consultant vedette de DAZN dans le possible transfert de Georges Mikautadze lors du mercato d'hiver.

Pendant quelques jours, l'idée d'un départ du buteur lyonnais pour Galatasaray a été évoquée, le club stambouliote faisant même une offre pour s'offrir le Roi Georges. Finalement, l'affaire ne s'est pas faite et Georges Mikautadze est finalement resté à l'Olympique Lyonnais, où John Textor espère toujours en faire le successeur d'Alexandre Lacazette quand ce dernier va partir en fin de saison. Ce que l'on sait moins, et c'est ce que révèle ce dimanche Le Progrès, c'est que Bafetimbi Gomis, ancien attaquant de l'OL, et désormais consultant de DAZN, a tenté de jouer un rôle dans un possible transfert de Georges Mikautadze à Galatasaray, club dont il a également porté le maillot. Journaliste pour le quotidien régional, Arnaud Clément fait cette révélation et en dit plus sur l'émoi que cela a suscité en interne, les dirigeants lyonnais étant sidérés par cette attitude de Gomis.

Gomis avait postulé à l'OL

Car, selon notre confrère, Bafé Gomis a voulu convaincre Georges Mikautadze de rejoindre Galatasaray en janvier dernier, alors qu'il avait lui-même postulé pour un rôle dans l'organigramme lyonnais. Et cela quelques jours avant la pathétique élimination de l'OL en Coupe de France. « Bafetimbi Gomis a conseillé à Georges Mikautadze de s’engager, avant le match de Coupe de France à Bourgoin-Jallieu. Une petite déstabilisation qui ne passe pas en interne, alors que le buteur lyonnais de 2009 à 2014 avait postulé il y a quelques mois pour devenir coordinateur sportif. Un poste finalement revenu à Daniel Congré », affirme Arnaud Clément. De quoi forcément susciter un petit malaise et promettre un accueil glacial à l'ancien buteur lyonnais lorsqu'il va remettre les pieds au Groupama Stadium avec DAZN.