La bagarre de PSG-OM, un joueur de MU explose de rire

Dans : Ligue 1.

Dès la première minute, cela a chauffé entre le PSG et l’OM, avec des insultes, des tacles et des règlements de compte à tous les niveau.

Cela ne s’est pas bien terminé avec une grande bagarre générale pour finir la rencontre, cinq cartons rouges, et encore, l’arbitre n’a pas pu tout voir. Quasiment tout le monde était impliqué, avec des provocations, des petits ou des grands coups, et beaucoup de secousses. Cela ne concernait toutefois par Idrissa Gueye. Au coeur du jeu au moment où les choses ont dégénéré, le milieu de terrain parisien n’a pas bougé d’un centimètre pendant cette minute complètement folle, restant à l’écart les mains sur les hanches pendant que l’attroupement allait de droite à gauche. Des images qui étonnent à l’heure où tout le monde était sur les nerfs. Les supporters du PSG ont, pour certains, peu goûté ce qu’ils ont pris pour de l’indifférence, et ont souligné que le Sénégalais n’avait visiblement pas envie de défendre les siens, son maillot et son club dans cette embrouille.

De quoi inspirer la moquerie de son ami ivoirien Eric Bailly sur son compte Instagram. Le défenseur de Manchester United a ainsi beaucoup apprécié le détachement, et a décidé de prendre au second degré les critiques sur le manque d’amour de Gueye pour le PSG. « Mon cher, on n’est pas venu pour se battre, on est venu chercher l’argent pour retourner au pays », a clairement trollé Eric Bailly, pour qui Idrissa Gueye est en tout cas au-dessus de cette bagarre générale, et son attitude les mains sur les hanches pendant que tout le monde se tapait dessus avait en effet quelque chose de désarçonnant, mais qu’il est impossible de lui reprocher.