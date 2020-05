L1 : Zéro espoir de reprise, la LFP applaudit Edouard Philippe

Dans : Ligue 1.

Au petit jeu du renvoi de la balle pour éviter d’assumer les responsabilités, le gouvernement et la Ligue ont tout de même réussi à faire passer le message principal.

Malgré les innombrables sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas, l’espoir de faire repartir la saison est totalement impossible. Le président de l’OL essaye d’entretenir la flamme, entre ses recours juridiques et les décisions du Premier Ministre d’autoriser le retour à l’entrainement des sportifs professionnels. Sans parler de l’ouverture prochaine des piscines et des cinémas. Mais voir la Ligue 1 et la Ligue 2 reprendre pour finalement aller au bout est illusoire, et la LFP l’a rappelé dans un message adressé via l’AFP.

« Édouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d'une reprise des compétitions, confirmant ainsi sa position exprimée le 28 avril. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019-2020 comme certains s'évertuent à le demander », a livré la Ligue dans un message bien évidemment adressé à Jean-Michel Aulas, et ce malgré la déclaration d’Edouard Philippe, qui rejetait la décision vers les ligues et les fédérations, jugeant « qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les décisions »… Une partie de ping-pong qui a assez duré selon la LFP.



« Le contexte sanitaire s'améliore mais, le Premier ministre l'a rappelé, la prudence prévaut. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, les entraînements vont pouvoir reprendre courant juin et les clubs vont ainsi préparer au mieux la saison prochaine, qui démarrera en août », a livré l’instance du football professionnel, qui préfère terminer sur une note positive en livrant l’espoir de retrouver du public dans les stades la saison prochaine.