L1 : Yazici et David régalent, le LOSC récupère sa deuxième place

Dans : Ligue 1.

11e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - FC Lorient : 4 à 0.

Buts : Yazici (29e, 51e), Luiz Araujo (57e) et David (90e) pour le LOSC.

Dans un match à sens unique, le Lille OSC n’a fait qu’une bouchée du FC Lorient (4-0), grâce notamment à un Yusuf Yazici des grands soirs.

Alors que la crise couve en interne, à cause du conflit entre Luis Campos et Marc Ingla, les Dogues avaient à coeur de répondre présent sur le terrain. Ce qui allait être chose faite. Puisqu’après des opportunités de Bamba (5e) et David (16e), c’est Yazici qui ouvrait la marque ! Sur un joli service de Bamba, le Turc marquait du gauche (1-0 à la 29e). Puis dès le retour des vestiaires, l’homme de l’Europa League à Lille inscrivait un doublé suite à un beau centre de David (2-0 à la 51e). Dans la foulée, l’ancien attaquant de Trabzonspor faisait une offrande à Luiz Araujo pour le but du KO (3-0 à la 57e). Et en toute fin de match, David débloquait enfin son compteur après un bon travail de Lihadji (4-0 à la 90e).

Grâce à cette nouvelle victoire en L1 (4-0), la première depuis un mois, le LOSC récupère sa deuxième place en doublant l’OL ou Monaco. Avec 22 points, l’équipe de Christophe Galtier revient même à deux unités du PSG dans la course au titre. De quoi mettre le club nordiste en confiance avant le retour de la Coupe d’Europe, et la réception du Milan AC jeudi. De son côté, la formation de Christophe Pélissier enchaîne une troisième défaite en quatre journées et s’installe à la place de barragiste...