L1 ‍: Vincent Labrune viré de force, un opposant frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le football professionnel français ne vit pas ses meilleures heures. Les clubs souffrent financièrement, l'arbitrage est très contesté et les comportements en tribunes font polémique. La LFP est critiquée, Christophe Bouchet veut la punir sévèrement.

Rien ne va plus en Ligue 1 où les problèmes s'accumulent depuis plusieurs mois. Le premier est financier avec des droits TV en forte baisse et la menace d'un départ du principal diffuseur DAZN dans les prochains mois. La tension a été renforcée par le comportement des différents acteurs. L'arbitrage a été violemment remis en cause par les dirigeants marseillais et par l'entraîneur lyonnais. Deux épisodes peu glorieux pour le football français auquel s'est ajouté dimanche le cas Adrien Rabiot, insulté avec sa mère dans une banderole des ultras parisiens. Dans ce chaos, la LFP est pointé du doigt pour sa mauvaise gestion voire son inaction.

La LFP mise sous tutelle par le ministère des Sports ?

La stratégie opaque de Vincent Labrune irrite notamment Christophe Bouchet. Candidat malheureux à la présidence de la LFP en septembre dernier, l'ancien président de l'OM avait également dénoncé la situation du football français dans un livre. Christophe Bouchet est décidé à aller encore plus loin selon les informations de L'Equipe. En effet, il a écrit une lettre à la ministre des Sports Marie Barsacq pour lui demander de mettre la LFP « sous tutelle et de nommer un administrateur provisoire, indépendant des parties aujourd'hui incapables de faire face à leurs responsabilités ».

INFO L'ÉQUIPE. Après le Sénat, qui dans le cadre d'une proposition de loi souhaite que la Fédération de foot surveille de plus près la LFP, l'ancien président de l'OM Christophe Bouchet demande au ministère des Sports la mise sous tutelle de la Ligue.



➡️ https://t.co/qSEqRgtgdm pic.twitter.com/gLxf41MgRw — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 21, 2025

« Je vous écris, Madame la ministre, car je crois que le football français est en plein dérapage et qu'il faudrait désormais prendre des décisions rapides, exemplaires, inédites et à la hauteur des enjeux », écrit notamment l'ancien maire de Tours dans sa lettre. Une démarche qui va dans le même sens que celle entreprise par plusieurs sénateurs, lesquels veulent voter une loi pour encadrer plus sévèrement l'instance dirigeante du football professionnel français. L'entourage de Vincent Labrune a déjà répondu à Christophe Bouchet auprès du quotidien sportif, critiquant un homme qui ne « parle qu’en son seul nom, qui n’a plus un seul mandat […] et essaie de faire un coup d'éclat pour exister et torpiller la LFP ».