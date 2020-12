L1 : Villas-Boas veut reporter OM-Lens, casse-tête pour la LFP

Dans : Ligue 1.

Depuis quelques semaines, l’Olympique de Marseille a deux matchs en retard à jouer en Ligue 1. Mais alors que la rencontre contre Lens a été reprogrammée début janvier, la date pourrait encore bouger…

Avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, entre la L1 et la Ligue des Champions, le club phocéen ne jouera pas ses deux matchs en retard face à Lens et Nice, reportés à cause de cas de Covid-19 dans les effectifs adverses, en 2020. Par conséquent, l’OM devra attendre l’année prochaine pour revenir à égalité de matchs avec ses rivaux dans la course au titre. Et face au report des 32es de finale de la Coupe de France, la LFP avait décidé de placer le match entre l’OM et Lens le 3 janvier prochain. Une date qui ne convient pas trop à André Villas-Boas… « Après la trêve, on reprendra par une double séance le 29 décembre ou le 31 si le match face à Lens est décalé. On l’espère, et on a plutôt l’accord de tout le monde », a lancé l’entraîneur portugais en conférence de presse ce vendredi.

Selon RMC, la formation olympienne fait effectivement tout son possible pour décaler son match en retard de quelques jours, avec l’objectif de donner plus de jours de vacances aux joueurs après une première partie de saison intense. Et si Lens a donné son feu vert pour repousser une nouvelle fois cette rencontre de L1, la LFP doit maintenant valider cette demande. Mais entre la problématique de la programmation, le second match en retard de Marseille contre Nice à caser, et l’incertitude autour de la chaîne Téléfoot, la Ligue risque d’avoir un bon mal de crâne avant les Fêtes...