OM : Turpin désigné pour OM-Lens, le club doit dire non

Dans : OM.

Considéré par les instances spécialisées comme le meilleur arbitre français, Clément Turpin ne fait pas forcément autant l’unanimité dans certains clubs.

Sa manière de gérer les matchs et ses décisions laissent parfois circonspects, comme ce fut le cas ce mercredi à Rennes. Le carton rouge administré à Pape Gueye ne passe pas pour André Villas-Boas et a clairement inversé la tendance dans une rencontre jusque-là bien gérée par l’OM. Résultat, Clément Turpin est l’homme que les Marseillais ne veulent plus voir arbitrer. Cela tombe mal, dès le début du mois de janvier, c’est lui qui a été désigné pour le match en retard entre l’OM et Lens. Dans un édito qui ressemblait presque à un pamphlet à l’encontre de Clément Turpin, Le Phocéen a demandé au club olympien de ne pas se laisser faire, et de contester cette nomination.

« Il est temps que la Ligue comme le club se penchent sur le cas Turpin, car ce n'est pas la première fois que les supporters le demandent. Ironie du sort, l'arbitre du match entre l'OM et Lens le 3 janvier prochain est déjà désigné et sera... Monsieur Turpin. Au club de jouer, les blagues les plus courtes étant souvent les meilleures… », lance ainsi le site spécialisé sur l’OM, pour qui la LFP devrait revoir sa désignation. Ce n’est bien évidemment pas gagné, et il faudrait une bourde XXL avérée pour justifier un tel changement. Or, le carton rouge donné à Gueye n’a pas forcément choqué tout le monde, à commencer par l’ancien joueur de l’OM Habib Beye, qui n’y a rien trouvé de scandaleux.