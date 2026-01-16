ICONSPORT_282550_0102

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Ligue 116 janv. , 22:55
parMehdi Lunay
3
18e journée de Ligue 1 :
Parc des Princes
PSG-LOSC 3-0
Buts : Dembélé (13e, 64e), Barcola (90e+3)
Le PSG a bien digéré son élimination en coupe. Les Parisiens ont dominé Lille 3-0 grâce à deux buts superbes d'Ousmane Dembélé.
Frustré par le Paris FC lundi et fatigué sur le plan physique, le Paris Saint-Germain inquiétait énormément. Le début du match ne rassurait pas puisque Giroud trouvait la barre pour le LOSC (2e). Lille mettait son hôte sous pression avec des contres tranchants et un bon Ethan Mbappé. Ousmane Dembélé se réveillait alors pour renverser le match. Le Ballon d'Or en titre ouvrait le score d'une belle frappe des 20 mètres. De quoi assommer les Lillois qui craquaient en seconde période.

Le PSG dominait nettement au retour des vestiaires. Le LOSC était étouffé et Dembélé régalait encore. D'un lob subtil, il surprenait Berke Ozer et tuait tout suspense. Nuno Mendes et Désiré Doué tentaient d'enfoncer le clou avant que Bradley Barcola ne trouve la faille dans les arrêts de jeu.
Avec ce large succès, le PSG prend provisoirement la tête (42 pts) devant Lens. Mauvais début d'année pour Lille qui subit une 3e défaite en autant de matchs. 4es (32 pts), les Dogues sont menacés par l'OL et Rennes qui jouent dimanche.

Ligue 1

16 janvier 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Dembélé13'Dembélé64'Barcola90'
3
0
Match terminé
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
B. Barcola
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
89
ENTRE
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
87
ENTRE
T. Meunier
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
T. Santos Carvalho
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
84
ENTRE
L. Hernández Pi
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

