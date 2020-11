L1 : Un premier poste en Ligue 1 pour Habib Beye ?

Dans : Ligue 1.

Jeudi après-midi, Dijon a annoncé les départs de son directeur sportif Peguy Luyindula et de son entraîneur Stéphane Jobard.

Pour l’heure, l’identité de leurs successeurs n’est pas connue. Selon les premières indiscrétions, Bernard Blaquart, était la priorité de la direction du DFCO pour le poste d’entraîneur. Mais la piste de l’ancien entraîneur de Nîmes, qui n’est pas pressé de reprendre du service, s’est refroidie. C’est ainsi que selon les informations de RMC, le club explore d’autres pistes, d’entraîneurs plus jeunes. Remercié par Amiens en début de saison, Luka Elsner fait partie des entraîneurs suivis. Au même titre qu’un certain Habib Beye…

Le consultant de Canal Plus, très apprécié des amateurs de foot pour ses analyses pointues sur l’antenne de la chaîne cryptée, n’a encore jamais entraîné au plus haut niveau. Et tandis qu’il a toujours fait savoir à ses patrons de Canal que son ambition était de trouver un poste d’entraîneur en Ligue 1 ou en Ligue 2, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir sa chance chez la lanterne rouge de notre championnat. « Entraîner, c’est une obsession » confiait même le Franco-Sénégalais à L’Equipe il y a quelques semaines. Autant dire que si Dijon lui propose le poste, Habib Beye aura bien du mal à le refuser…