L1 : Un petit Monaco s'impose à Angers et conserve sa 4e place

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 34e journées

Stade : Raymond-Kopa

Score : Angers 1-2 Monaco

But pour le SCO d'Angers : Abdalah Sima (65e)

Buts pour l'AS Monaco : Aleksandr Golovin (45e), Myron Boadu (60e)

Après deux défaites humiliantes contre Lens et Montpellier, l'AS Monaco avait l'obligation de s'imposer face à Angers, lanterne rouge de la Ligue 1. Sans briller, les Monégasques ont pris les 3 points et sécurisent leur quatrième place.

En grand danger après des résultats mauvais en Ligue 1, l'AS Monaco qui a joué sans Ben Yedder, écarté pour raison disciplinaire, s'est offert une victoire importante contre Angers. L'ASM profite des défaites de Rennes et de Lille pour s'offrir une bouffée d'air. Golovin a d'abord ouvert le score juste avant la mi-temps pour concrétiser la domination des hommes de Philippe Clément, avant que Boadu ne fasse le break à l'heure de jeu. Suite à un bon centre d'Abdelli, Sima a réduit le score. Ça ne sera pas suffisant pour éviter la défaite. Le SCO est assuré d'être relégué tandis que Monaco conserve 5 points d'avance sur Lille et 8 sur Rennes, à quatre journées de la fin du championnat. La Ligue des Champions semble néanmoins difficile à aller chercher pour l'ASM qui est trop fébrile défensivement. Monaco n'a plus réalisé de clean sheet depuis le 19 mars et une victoire à Ajaccio 2-0. Le club du Rocher accueillera le LOSC lors de la prochaine journée pour un choc de la Ligue 1 alors qu'Angers ira à Marseille.