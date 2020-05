L1 : Un championnat à 22 clubs, Laurent Blanc sort du bois !

Dans : Ligue 1.

Laurent Blanc est un homme rare dans les médias et c’est précisément pour cela que dès lors qu’il s’exprime, sa voix est écoutée au sein du football français.

Ancien sélectionneur des Bleus et grand entraîneur de l’histoire du PSG et de Bordeaux, le champion du monde 1998 a pris position sur un sujet assez inattendu au cours des dernières heures. Invité d’un live Facebook organisé par Amiens, Laurent Blanc a apporté son soutien au club picard, relégué en Ligue 2 suite à l’arrêt des compétitions et à la prise en compte du classement à la 28e journée. Pour l’ancien manager du Paris Saint-Germain, il est évident que la Ligue de Football Professionnel doit prendre en considération la possibilité d’annuler les descentes et d’organiser la saison prochaine un championnat de Ligue 1 à 22 clubs.

« Il aurait été possible de prendre des mesures exceptionnelles avec un petit peu plus de recul. Je pense que le recul n'a pas été très présent. Chacun a un peu regardé sa situation et essayé de sauver son club. Le football professionnel va s'en sortir. Les droits TV vont être multipliés. Mais par rapport à cette crise, il faudrait tirer des enseignements, avoir du recul et analyser les bonnes ou mauvaises décisions qui ont été prises. Est-ce qu'on aurait dû être plus solidaires ? Bien sûr que oui. Soit vous pensez à l'intérêt général, soit vous pensez à votre gueule. Il y aurait du avoir des réunions et une attitude qui nous aurait grandi. La décision d'arrêter a été prise par l'exécutif, il faut la respecter. Ce qu'il fallait éventuellement faire pour avoir plus d'humanité, c'est dire : le premier est champion, on ne fait pas de descente, et l'année prochaine on joue à 21 ou 22. Je pense qu'il fallait déterminer un champion, un 2e, un 3e, un 4e, un 5e et un 6e pour les Coupes d'Europe, qui sont très importantes pour les clubs, les droits TV et l'UEFA. Il faut faire un classement, on est obligé. Mais essayons de faire preuve d'un peu d'humanité en disant qu'on fait un classement mais sans descente. Il y a quelques solutions, mais chacun regarde ses intérêts, c'est ce qui me dérange dans le football » a indiqué Laurent Blanc, d’autant plus convaincu qu’une Ligue 1 à 22 était possible que la saison prochaine, la Coupe de la Ligue sera supprimée des radars. « N'oublions que pas la Coupe de la Ligue n'existera plus la saison prochaine. Si la Ligue 1 est à 22 clubs, ça entraîne quatre journées de plus, il faut les caser. Mais il n'y aura plus la Coupe de la Ligue, donc il y a un créneau pour que ça se joue à 22 clubs. » Une solution qui ferait évidemment les affaires de Toulouse et d’Amiens mais qui n’a pour l’instant pas été retenue par la LFP.